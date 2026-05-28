Vodafone Sultanlar Ligi’nde sezonun tamamlanmasının ardından Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, 21 yaşındaki Sırp voleybolcu Aleksandra Uzelac'ı kadrosuna kattı.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan Eczacıbaşı Dynavit, son olarak Zeren Spor'da forma giyen Sırp smaçör Aleksandra Uzelac'ı renklerine bağladı.

Turuncu-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "18 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda 'En Skorer Oyuncu' ve 'En Değerli Oyuncu' seçilen, 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' olan Aleksandra Uzelac, yeni yuvasında" ifadeleri kullanıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR SPOR Yuki Tsunoda ile Hande Baladın aynı karede: Boy farkı şaşırttı

"SAHAYA KOYDUĞU KARAKTERLE DİKKAT ÇEKİYOR"

Eczacıbaşı Kulüp Menajeri Bilun Yılmaz, 21 yaşındaki voleybolcunun transferi hakkında, "Enerjisi kadar sahaya koyduğu karakteriyle de dikkat çeken bir oyuncu Aleksandra. Kariyerinde önemli adımlar atmış, kendini üst seviyede kanıtlamaya çok yaklaşmış bir isim olarak, şampiyonluğu hedefleyen bir yapının içinde potansiyelini daha da yukarı taşıyacağına inanıyoruz. Rekabetçi yapısı ve gelişime açık yaklaşımıyla takımımıza dinamizm katacaktır" şeklinde konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası