Yuki Tsunoda ile Hande Baladın’ın İstanbul’daki buluşmasına, aralarındaki dikkat çekici boy farkı damga vurdu; sempatik kare kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Formula 1 pilotu Yuki Tsunoda ile Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Hande Baladın, düzenlenen bir etkinlikte bir araya geldi. İki Red Bull sporcusu, organizasyon kapsamında kamera karşısına geçerek birlikte fotoğraf çektirdi. Sporcular, alanda bulunan fotoğrafçılara ve katılımcılara yan yana durarak poz verdi.

Yuki Tsunoda ve Hande Baladın

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İki başarılı sporcunun bir araya geldiği karede en çok dikkat çeken ve sosyal medyada gündem olan detay ise şüphesiz aralarındaki boy farkıydı. 1.59 metre boyundaki Tsunoda'nın, 1.90 metrelik "Filenin Sultanı"nın yanında verdiği poz, sporseverler tarafından kısa sürede gündeme oturdu.

Ayrıca Milli voleybolcumuz Hande Baladın, bugün İstanbul Park’ı ziyaret edip Formula 1 araçlarını denedi.

Tsunoda’nın rahat ve enerjik görüntüsü sosyal medyada da kısa sürede gündem olurken, etkinlik İstanbul’daki Formula 1 heyecanını bir kez daha gözler önüne serdi. Genç pilotun şehirdeki programının farklı duraklarla devam etmesi bekleniyor.

