Salt Beyoğlu’nda açılan “Barajdan Sızanlar” sergisi, Türkiye’den Filistin’e uzanan geniş coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv ilişkisini sanat üzerinden ele alıyor. 23 Ağustos’a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek sergi, sömürgecilik karşıtı anlatılarla belleğin yok olmadığını vurguluyor.

MURAT ÖZTEKİN - Türkiye’den Filistin’e, Lübnan’dan Tunus’a uzanan bir coğrafyada, arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini süren “Barajdan Sızanlar” sergisi Salt Beyoğlu’nda kapılarını açtı. Sergide yer alan sanatçıların eserleri vasıtasıyla sömürgeciliğe karşı “yerdeşlik” öne çıkarılıyor.

“Araziye bir hafıza olarak yaklaşılabilir mi?” sorusundan doğan sergide; barajlar, kanallar, petrol kuyuları, jeotermal santraller, gözetim sistemleri ve baz istasyonlarının etrafı dönüştürdüğü ama sosyal belleğin yok olmadığı vurgulanıyor. Eski bir istihbaratçının Batı Asya’nın enerji haritasını belirleyen çöl rotalarından nükleer felaketlerin arazide bıraktığı izlere, Avrupa’ya göçen işçilerin belleklerinde taşıdıkları manzaralardan yok edilen Filistin köylerinin sınırlarını yeniden çizen inatçı kaktüs köklerine kadar nice anlatı sergide buluşuyor.

Salt’tan Gülce Özkara tarafından programlanan “Barajdan Sızanlar” sergisi, 23 Ağustos’a kadar Salt Beyoğlu’nda ücretsiz ziyarete açık olacak.

