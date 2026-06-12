İhlas Haber Ajansı
Fethiye'de sıcak saatler! Rodos seferi yapan feribot teknelere çarpıp karaya oturdu
Fethiye-Rodos hattında kullanılan "RODON" isimli feribot, demirinin kopması sonucu sürüklenerek kıyıya oturdu. Sahildeki bazı teknelere çarpan feribotta olay sırasında kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, ekipler kurtarma çalışması başlattı.
Özetle DinleFethiye'de sıcak saatler! Rodos seferi yapan ferib...
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Gündem 2 dk önce
Fethiye açıklarında demirinin kopması sonucu kontrolsüz sürüklenen feribot, sahil kenarındaki teknelere çarparak karaya oturdu.
- Yaklaşık 30 metre uzunluğundaki "RODON" isimli feribotun demirinin koptuğu belirtildi.
- Feribot, kıyıya doğru ilerlerken sahil şeridindeki teknelere çarptı.
- Olay sırasında feribotta kimse bulunmuyordu ve yaralanan olmadı.
- Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Liman Başkanlığı ekipleri kurtarma çalışması başlattı.
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Fethiye açıklarında demirli halde bulunan feribot, henüz belirlenemeyen bir nedenle demirinin kopması üzerine kontrolsüz şekilde sürüklenmeye başladı.
SAHİLDEKİ TEKNELERE ÇARPIP KARAYA OTURDU
Yaklaşık 30 metre uzunluğundaki "RODON" isimli feribot, kıyıya doğru ilerleyerek sahil şeridinde bulunan bazı teknelere çarptıktan sonra durdu. Olay sırasında feribotta kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı.
KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Liman Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, feribotun bulunduğu yerden güvenli şekilde kurtarılması için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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