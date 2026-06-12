Fethiye-Rodos hattında kullanılan "RODON" isimli feribot, demirinin kopması sonucu sürüklenerek kıyıya oturdu. Sahildeki bazı teknelere çarpan feribotta olay sırasında kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, ekipler kurtarma çalışması başlattı.

Fethiye açıklarında demirli halde bulunan feribot, henüz belirlenemeyen bir nedenle demirinin kopması üzerine kontrolsüz şekilde sürüklenmeye başladı.

Fethiye'de sıcak saatler! Rodos seferi yapan feribot teknelere çarpıp karaya oturdu

SAHİLDEKİ TEKNELERE ÇARPIP KARAYA OTURDU

Yaklaşık 30 metre uzunluğundaki "RODON" isimli feribot, kıyıya doğru ilerleyerek sahil şeridinde bulunan bazı teknelere çarptıktan sonra durdu. Olay sırasında feribotta kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Fethiye'de sıcak saatler! Rodos seferi yapan feribot teknelere çarpıp karaya oturdu

KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Liman Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, feribotun bulunduğu yerden güvenli şekilde kurtarılması için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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