Boğaz'da korku dolu anlar! Dev gemi yalıya metreler kala karaya oturdu
Yeniköy açıklarında dev konteyner gemisi yalıya metreler kala karaya oturdu. Boğaz’da trafik çift yönlü askıya alınırken, Türk bayraklı gemi için kurtarma çalışması başlatıldı.
Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na giriş yapan Türk bayraklı "KAPPA" isimli konteyner gemisi, Yeniköy açıklarında yalıya metreler karaya oturdu.
EKİPLER ALARMA GEÇTİ, KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Bölgedeki risk nedeniyle ekipler hızla harekete geçti. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler olay yerine sevk edilirken, "Kurtarma-5" römorkörünün gemiye refakat ettiği öğrenildi. Kurtarma çalışmalarının Yeniköy açıklarında yoğun şekilde sürdüğü bildirildi.
Öte yandan, geminin toplam uzunluğunun 147,87 metre, genişliğinin ise 23 metre olduğu belirtildi. Olay anı ve bölgede yürütülen çalışmalar ise dron ile görüntülendi.
BOĞAZ'DA GEMİ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ OLARAK DURDURULDU
Yetkililer, Boğaz’daki gemi trafiğinin güvenlik gerekçesiyle geçici olarak durdurulduğunu belirtirken, geminin bulunduğu yerden kurtarılması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.