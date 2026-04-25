Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde en çok konuşulan başlıklardan biri hakem ataması oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nun kararıyla kritik mücadelede düdük Yasin Kol’da olacak. İşte, Yasin Kol derbi karnesi ve yönettiği maçlar...

26 Nisan Pazar günü RAMS Park’ta oynanacak karşılaşmada görev alacak olan Yasin Kol, sezon içinde iki takımın da maçlarında sıkça tercih edilen isimlerden biri oldu. Yasin Kol, sezonun ilk yarısında Kadıköy’de oynanan ve 1-1 sonuçlanan derbide de görtev yapmıştı. Yaşanan durum ise atamanın ardından tartışmaları beraberinde getirdi.

Yasin Kol derbi karnesi ve yönettiği maçlar: Galatasaray-Fenerbahçe maçında düdük çalacak!

GALATASARAY VE FENERBAHÇE CEPHESİNDE TEPKİLER

Hakem kararının açıklanmasının ardından Galatasaray cephesinden sert bir açıklama geldi. Kulüp başkanı Dursun Özbek, federasyon yönetimine yönelik eleştirilerde bulunarak mevcut yönetimle ilişkilerin askıya alındığını duyurdu.

Fenerbahçe tarafı ise bu açıklamaya sosyal medya üzerinden cevap verdi. İki kulüp arasında yaşanan karşılıklı mesajlaşmalar, derbi öncesi tansiyonun yükseltti.

YASİN KOL DERBİ KARNESİ

Trendyol Süper Lig’de oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde gözler karşılaşmayı yönetecek Yasin Kol’un geçmiş performansına çevrildi. Kritik maçlarda sıkça görev alan Kol, bu sezon iki takımın da karşılaşamalarında düdük çaldı.

İlk derbide Yasin Kol'un yönetiminde Fenerbahçe oyuncuları toplam 3 sarı kart gördü. Sarı-lacivertli ekibe maçta kırmızı kart çıkmadı.

Galatasaray cephesinde de 4 sarı kart gösterildi. Sarı-kırmızılı ekipte de kırmızı kart kararı verilmezken oyun dışı kalan futbolcu da olmadı.

04.10.2025 - Galatasaray 1-1 Beşiktaş

01.12.2025 - Fenerbahçe 1-1 Galatasaray

05.04.2026 - Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş

04.05.2025 - Fenerbahçe 0-1 Beşiktaş

29.03.2025 - Beşiktaş 2-1 Galatasaray



