DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in, DSP yönetimine yönelik "Özgür Özel genel başkanlığında DSP'ye katılalım" teklifinde bulunduğu yönündeki iddiaları doğruladı. Aksakal, söz konusu öneriye parti içinde sert şekilde karşı çıkıldığını söyledi.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında hem "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu hem de CHP ile ilgili gündeme gelen bir iddiaya açıklık getirdi.

Terörle mücadele konusunda net bir duruş sergileyen Aksakal, PKK ve bağlantılı yapılanmaların tamamen tasfiye edilmesi gerektiğini belirterek, bu süreç tamamlanmadan atılacak adımlara karşı olduklarını ifade etti.

"TÜRK SİYASETİNİ DERİNDEN SARSAN BİR TABLO"

CHP'de yaşanan gelişmelere de değinen Aksakal, partinin içinde bulunduğu tabloyu eleştirerek, "Bugün geldiğimiz noktada hepimizin yüreğini burkan, Türk siyasetini derinden sarsan bir tabloyla karşı karşıyayız. Kurucu değerlerin savrulduğu, umutların tükendiği bir Fetret Devri yaşanmaktadır. Buradan, bu kürsüden ilan ediyorum. Biz, Cumhuriyet'in köklü çınarlarının devrilmesine, o çınarın gölgesinde büyüyen umutların yok edilmesine asla müsaade edemeyiz" dedi.

CHP'DEN GELEN TEKLİFİ DOĞRULADI

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını da cevaplayan Aksakal, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in DSP'ye yönelik bir teklif ilettiği yönündeki iddiaların doğru olduğunu söyledi. Aksakal, parti yöneticilerine iletildiği belirtilen bu öneriye karşı çıktıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Herkes de benim takındığım tavır gibi buna şiddetle karşı çıktı. Çünkü DSP ismi olumsuzluklar içinde, hele hele yasal anlamda sıkıntılı, hırsızlık, yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma, bazı toplumsal ahlaki değerlere aykırı yaşam biçimleri itibarıyla adı geçenlerle, belediye başkanlığı seçimlerinde, adaylık belirlenmesinde yaşanan parasal akçeli ilişkiler içinde geçen isimlerle asla ve asla bir araya gelemez. 41 yıllık temiz ve dürüst kalabilmiş bir siyasi partinin bu yaştan sonra da bu tip ilişkilerle sırf iktidar olma amacıyla ya da parlamentoda güçlü olabilmek gerekçesiyle böyle bir ilişkiye girebilme imkanının olmadığını belirttik."

GÖRÜŞEN İSİM İSTİFA ETTİ

Aksakal ayrıca, CHP'den geldiği öne sürülen teklifle ilgili görüşmeyi gerçekleştiren DSP Genel Başkan Yardımcısı'nın partiden istifa ettiğini açıkladı. Söz konusu ismin dün itibarıyla kesin ihraç talebiyle DSP Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini de sözlerine ekledi.

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