MHK, dev maça hakem Yasin Kol’u atadı, ortalık yangın yerine döndü... Galatasaray “TFF ile bütün ilişkilerimizi askıya aldık” açıklamasını yaptı. Fenerbahçe’nin cevabı “Sezon boyu bütün kritik pozisyonlarınız askıdaydı. Şimdi sıra bu maçta mı?” oldu. Öte yandan, Yasin Kol, iki takımın bu sezon 7 maçında düdük çaldı. F.Bahçe’nin 4, G.Saray’ın ise 3 lig maçını yönetti, her iki takım da birer galibiyet alabildi.

Ligde şampiyonluğun düğümünü çözecek maçta Galatasaray ile Fenerbahçe hafta sonunda Rams Park’ta karşı karşıya gelecek. Maça hangi hakemin atanacağı konusu merakla beklenirken MHK, FIFA kokardı olmayan Yasin Kol’u derbiye tayin etti. Bu atama ortalığı karıştırdı. Hafta içinde Kol’u derbide görmek istemediklerini ileten Galatasaray yönetimi, Başkan Dursun Özbek imzasıyla apar topar açıklama yaptı. Açıklamada “TFF’nin mevcut yönetimiyle bütün ilişkilerimiz, bugün itibarıyla askıya alınmıştır” ifadesi kullanıldı.

‘SAKIN HA’ POLEMİĞİ

Fenerbahçe’den de Galatasaray’ın açıklamasına cevap geldi. Sarı lacivertliler “Sakın ha sarıyı çıkarma… Sakın ha kırmızıyı gösterme… Sakın ha VAR’a gitme… Sakın ha penaltı verme… Sakın ha bazı konuları açma… Sakın ha… Sezon boyu bütün kritik pozisyonlarınız askıdaydı. Şimdi ‘ilişkiler askıya’… Sıra bu maçta mı?” paylaşımını yaptı. Galatasaray ise buna karşılık “Hayırdır? Atamayı birlikte mi yaptınız? İlk ses sizden geldi” mesajını paylaştı. Sarı lacivertliler de, “Kişi kendinden bilir işi” ifadeleriyle cevap verdi.

NE G.SARAY’A NE DE F.BAHÇE’YE YARIYOR!

F.Bahçe ile G.Saray arasında ligin ilk yarısında Kadıköy’de oynanan ve 1-1 berabere biten karşılaşmayı da Yasin Kol yönetmişti. Tecrübeli hakem bu maçtaki kararlarıyla iki takımın da tepkisini çekmişti. Kol, bu sezon F.Bahçe’nin 4, G.Saray’ın ise 3 lig maçını yönetti, her iki takım da birer galibiyet alabildi. Bu sezon üç büyükler arasındaki altı İstanbul derbisinin dördünü Yasin Kol yönetmiş olacak. Kol, toplamda Galatasaray'ın 6, Fenerbahçe'nin 9 maçını yönetti. Bu müsabakalarda Cimbom; 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Kanarya; 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

KOL’UN BU SEZONKİ DERBİLERİ:

Galatasaray-Beşiktaş: 1-1

Fenerbahçe-Galatasaray: 1-1

Fenerbahçe-Beşiktaş: 1-0

Galatasaray-Fenerbahçe: ?

