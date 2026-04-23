Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK), Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Yasin Kol'u ataması tam anlamıyla kriz çıkardı. İki kulüpten art arda tepkiler gelirken, gerginlik sosyal medyaya da yansıdı. Sarı-kırmızılılar, X üzerinden rakibinin paylaşımına cevap verdi. Aynı şekilde Fenerbahçe'den de yeni bir açıklama geldi.

Lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Fenerbahçe, Süper Lig'de hafta sonu şampiyonluk düğümünü büyük oranda çözmesi beklenen derbiye çıkacak. RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı kritik karşılaşma, 26 Nisan Pazar saat 20.00'de başlayacak. Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK, derbinin hakemini Yasin Kol olarak duyurdu.

Yasin Kol, sezonun ilk yarısında oynanan ve 1-1 sonuçlanan Fenerbhaçe-Galatasaray derbisini de yönetmişti.

DURMUYORLAR!

Derbi hakeminin belli olmasının ardından Galatasaray, Dursun Aydın Özbek imzasıyla TFF'nin mevcut yönetimi ile tüm ilişkilerini askıya aldığını duyurdu. Fenerbahçe, sarı-kırmızılı kulüp başkanının geçtiğimiz aylarda sarf ettiği "Sakın ha" sözlerine, rakibinin maçlarında verilen hakem kararları üzerinden dikkat çeken bir göndermede bulundu.

Futbolseverlerin sonucunu heyecanla beklediği maç öncesi gerginlik bununla da sınırlı kalmadı.

"ATAMAYI BİRLİKTE Mİ YAPTINIZ?"

Galatasaray, derbi maça 3 gün kala rakibinin paylaşımına, "Hayırdır? Atamayı birlikte mi yaptınız? İlk ses sizden geldi" mesajıyla karşılık verdi.

"KİŞİ KENDİNDEN BİLİR İŞİ"

Fenerbahçe'den cevap gecikmedi. Sarı-lacivertliler, "Kişi kendinden bilir işi" mesajını yazdı.

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in 14'üncü haftasında sarı-kırmızılılar, deplasmanda Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Galatasaray cephesinden Yasin Kol'un yönetimine sert tepki gösterildi. Teknik direktör Okan Buruk, "Saha için de yaşananları herkes gördü. O yüzden maçı çok fazla konuşmaya gerek yok. Canımızı zor kurtardık. Kazım'ın (Karataş) gözü kör oluyordu, 2 oyuncumuzun ayağı kırılabilirdi. Canımızı, ayağımızı, vücudumuzu kurtardığımız için şükredeceğiz. Taraftarımıza çağrı yapıyorum; bu olanları gördükten sonra birbirimize ne kadar destek olmamız gerektiğini ve bundan sonra nasıl bir Galatasaray ortaya çıkartmamız gerektiğini göstereceğiz" dedi.

Chobani Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçında bir taraftar, sarı-kırmızılı takımdan Kazımcan Karataş'ı sahaya attığı çakmakla yaralamıştı.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, "Bu hakem, birileri tarafından kollanıyor! Çok kötü hakem! FIFA kokartlı hakem gerekirken bu hakemi veriyorlar. Barış Alper'in (Yılmaz) penaltısına bakmadı bile. İnsanların emeklerine yazık etti. Sara'nın pozisyonunda net kırmızı, dönüp bakmadı bile. Türk futbol hakemliği, bu tarz yöntemlerle kurtarılamaz. Yazıklar olsun. Ortada bir tiyatro oynanıyor ve biz bunu seyretmeyeceğiz. Sonuna kadar takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.

