Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yedi bölgesinde, yirmi altı şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali Şanlıurfa’da başladı. Tarihi mirası, güçlü kültürel dokusu ve zengin mutfağıyla Şanlıurfa üçüncü defa festivale ev sahipliği yapıyor. Şehirde ziyaretçilere dokuz gün boyunca çok yönlü bir kültür-sanat yolculuğu sunulacak. İşte festivalin ilk gününden dikkat çeken anlar...

Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’ndeki açılış konuşmasıyla başladı.

Programa Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı ile Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

MİLYONLAR GÖBEKLİTEPE'Yİ ROMA VE BERLİN’DE HAYRANLIKLA İZLEDİ

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Şanlıurfa’nın insanlık tarihindeki eşsiz konumuna dikkat çekerek, Göbeklitepe’nin dünya tarihine bakışı değiştiren bir keşif olduğunu vurguladı.

Karahantepe ve Taş Tepeler havzasının da yalnızca geçmişe değil, geleceğe de ışık tuttuğunu belirtti.

Kültür Yolu maratonu Şanlıurfada başladı

Şanlıurfa’da gerçekleştirilen müze yatırımları ve restorasyon çalışmalarına da dikkat çekerek; Şanlıurfa Müzesi, Haleplibahçe Mozaik Müzesi, Harran Kümbet Evleri, Birecik Kalesi, Harran Kalesi, Harran Ulu Camii ve Hamamı, Bozova Çarmelik ve Han-el Barur Kervansarayları ile Siverek Kalesi’nde yürütülen çalışmaların kültürel mirasın korunması açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Kültür Yolu maratonu Şanlıurfada başladı

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Göbeklitepe’nin yanı sıra, geçici listede bulunan Şanlıurfa ve Harran yerleşimlerinin artan ziyaretçi sayılarıyla uluslararası ölçekte yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

2025 yılında yalnızca Göbeklitepe’nin 800 binden fazla ziyaretçi ağırlaması bu ilginin somut göstergesi olarak öne çıktı.

Uluslararası iş birlikleriyle gerçekleştirilen sergiler sayesinde Şanlıurfa’nın küresel ölçekte tanıtımının güçlendiğini, Roma Kolezyum’da gerçekleştirilen sergi ile Berlin’de devam eden çalışmaların bu başarının önemli örnekleri arasında yer aldığını dile getirdi.

Kültür Yolu maratonu Şanlıurfada başladı

ŞANLIURFA’DA SERGİ DURAKLARINDA TARİHİ YOLCULUK

Açılış programının ardından Bakan Alpaslan ve beraberindeki heyet ilk olarak 2025 yılının “Aile Yılı” temasından ilhamla hazırlanan “Hâne” sergisini gezdi.

Osmanlı medeniyetinin kutsal değerlerini ve köklü mirasını sanatseverlerle buluşturan “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” sergisi Bakan Alpaslan ve beraberindeki heyetin ikinci durağı oldu. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Geçici Sergi Salonu’nda yer alan seçkide; İstanbul’daki önemli müze koleksiyonlarından seçilen hüsn-i hat levhaları, Kâbe örtüleri, surre alaylarına ait eserler ve Kur’an-ı Kerim nüshalarından oluşan zengin içerik, ziyaretçileri tarihsel bir yolculuğa çıkardı.

Kültür Yolu maratonu Şanlıurfada başladı

Günün devamında ziyaretler, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde sanatseverlerle buluşan “Yaşayan Miras: Şanlıurfa Sergisi” ile sürdü. Sergide; hüsn-i hat, tezhip, minyatür, çini, ebru, ahşap ve sedef işçiliği, dokuma ve geleneksel el sanatlarının pek çok örneği bir araya getirilerek kentin zengin kültürel birikimi gözler önüne serildi.

Geleneksel sanatların incelikli örnekleri, ziyaretçilere kültürel mirasın yaşayan yönünü yakından deneyimleme fırsatı sundu.

Program Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve beraberindeki heyetin katılımıyla gerçekleşen “FotoMaraton” etkinliğiyle son buldu.

Kültür Yolu maratonu Şanlıurfada başladı

GÖBEKLİTEPE’DEN BALIKLIGÖL’E ŞANLIURFA’DA 9 GÜN SANAT

İlk durağı Şanlıurfa olan Türkiye Kültür Yolu Festivali, 25 Nisan itibarıyla başlayan dopdolu programıyla dokuz gün boyunca konserlerden sergilere, söyleşilerden gastronomi ve çocuk etkinliklerine kadar her yaşa ve ilgi alanına hitap eden yüzlerce etkinlikle sanatseverlere unutulmaz bir kültür-sanat deneyimi sunacak.

Kültür Yolu maratonu Şanlıurfada başladı

Kültür Yolu maratonu Şanlıurfada başladı





