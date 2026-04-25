Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Charlton deplasmanında aldığı 2-1’lik yenilgiyle play-off hattının dışında kaldı. Bitime bir hafta kala umutlar son maça ve rakiplerin puan kaybına kaldı.

İngiltere Championship’in 45'inci haftasında Hull City, deplasmanda Charlton Athletic ile karşı karşıya geldi. The Valley Stadyumu’nda oynanan kritik mücadeleden 2-1’lik mağlubiyetle ayrılan Hull City, play-off hattının dışında kaldı.

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip Charlton, 20. dakikada Charlie Kelman’ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Hull City, ilk yarının son anlarında baskısını artırdı ve 45+7. dakikada John Egan ile beraberliği yakalayarak soyunma odasına 1-1’lik eşitlikle girdi.

İkinci yarıda galibiyet golü için yüklenen Charlton, 68. dakikada Jayden Fevrier ile yeniden öne geçti. Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca Hull City sahadan puansız ayrıldı.

PLAY-OFF HESAPLARI KARIŞTI

Üst üste gelen puan kayıplarının ardından bu mağlubiyetle sarsılan Hull City, ligin bitimine sadece bir hafta kala maç fazlasıyla yedinci sıraya geriledi. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu kulüp, geçen sezonun son haftasında rakiplerinin puan kaybetmesiyle ligde kalmayı başarmıştı. Bu sezon ise benzer bir senaryo play-off mücadelesinde yaşanıyor.

Hull City’nin play-off umutlarını koruyabilmesi için gözler Wrexham ve Coventry City arasında oynanacak maça çevrildi. Wrexham'ın bu hafta puan alması durumunda, Hull City'nin ilk altı sıraya girebilmek için son haftada mutlak galip gelmesi ve rakibinin hata yapmasını beklemesi gerekecek.

