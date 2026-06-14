Haziran ayının ortalarına yaklaşılırken Türkiye genelinde hava şartlarında değişiklikler bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son tahminlere göre yeni haftada birçok bölgede sıcaklıklar yükselirken, bazı illerde gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürecek. Vatandaşlar ise dalgalı seyreden hava şartlarının ardından ''Bu hafta hava nasıl olacak, yarın yağmur var mı?'' sorularının cevaplarını araştırıyor.

Hafta boyunca yurdun büyük bölümünde yaz havası etkisini göstermeye başlarken, belirli bölgelerde yerel sağanak geçişleri görülecek. Uzmanlar ani yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtiyor. Peki, bu hafta hava nasıl olacak, yarın yağmur var mı?

Bu hafta hava nasıl olacak, yarın yağmur var mı? Meteoroloji'den 15-19 Haziran hava durumu tahminleri!

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre yeni haftada Türkiye genelinde sıcaklıklar yükselişe geçecek. Bilhassa batı bölgelerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürecek.

15-21 Haziran tarihlerini kapsayan haftalık tahminlere göre Marmara, Ege ve Akdeniz'in büyük bölümünde güneşli ve parçalı bulutlu hava hakim olacak. İç ve doğu kesimlerde ise yer yer sağanak yağışlar görülecek. Haftanın ilerleyen günlerinde Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanakların yeniden etkisini artırması bekleniyor.

Bu hafta hava nasıl olacak, yarın yağmur var mı? Meteoroloji'den 15-19 Haziran hava durumu tahminleri!

Meteoroloji'ye göre sıcaklıklar hafta ortasından itibaren artış gösterecek. Batı ve güney bölgelerde termometrelerin 30 derecenin üzerine çıkacağı tahmin edilirken, birçok şehirde yaz mevsimi etkisini daha fazla hissettirecek.

Kuvvetli yağış beklenen bazı iller için ise sarı kodlu uyarı yapıldı. Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yaşayan vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olması istendi.

Bu hafta hava nasıl olacak, yarın yağmur var mı? Meteoroloji'den 15-19 Haziran hava durumu tahminleri!

Sarı kodlu uyarı yapılan iller: Adana, Amasya, Artvin, Çorum, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kars, Kayseri, Kahramanmaraş, Niğde, Ordu, Rize, Sivas, Tokat, Trabzon, Yozgat, Bayburt, Ardahan, Osmaniye.

Bu hafta hava nasıl olacak, yarın yağmur var mı? Meteoroloji'den 15-19 Haziran hava durumu tahminleri!

YARIN YAĞMUR VAR MI?

15 Haziran Pazartesi günü yurdun önemli bir bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava görülecek. Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ankara'da gün içerisinde yerel yağış geçişleri görülebileceği tahmin edilirken, İstanbul'da yağış beklenmiyor. İzmir ve çevresinde ise güneşli ve sıcak hava etkili olacak. Antalya'da sıcaklıkların 30 derecenin üzerinde seyretmesi öngörülürken, iç kesimlerde kısa süreli yağış ihtimali bulunuyor.

Bu hafta hava nasıl olacak, yarın yağmur var mı? Meteoroloji'den 15-19 Haziran hava durumu tahminleri!

Karadeniz Bölgesi'nde özellikle Trabzon, Rize, Giresun, Ordu ve Artvin çevrelerinde yağışların zaman zaman kuvvetli olabileceği belirtiliyor. Erzurum, Kars, Erzincan, Bayburt, Sivas, Tokat, Amasya, Çorum ve Yozgat çevrelerinde de gök gürültülü sağanakların yerel olarak etkili olması bekleniyor.

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