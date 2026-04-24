Timaş Yayın Grubu, dijital bir yeniliğe imza attı. Çocukların dijital dünyadaki serüvenini güvenli bir boyuta taşıyan “Timaş Çocuk: İnteraktif Dünya” uygulaması, kapılarını tüm çocuklara açtı.

MURAT ÖZTEKİN - “Güvenle bırakabileceğiniz tek ekran” mottosuyla hayata geçen aplikasyon, çocuklara he bir kütüphane hem de hikâyelerini yazabilecekleri interaktif bir evren hediye ediyor.

ÇOCUKLAR KENDİ KİTAPLARINI TASARLIYOR

Uygulama, çocukları pasif birer seyirci olmaktan çıkarıp aktif birer içerik üreticisine dönüştürüyor. “Kendin Yaz Atölyesi” katgorisinde çocuklara kendi dijital kitaplarını tasarlama imkânı sunuluyor. Çocuklar seçtikleri sahneler ve karakterlerle kurguladıkları hikâyeleri kendi sesleriyle seslendirebiliyor, efektler ekleyebiliyor ve bu eserleri PDF veya video formatında kaydedebiliyor.

“Timaş Çocuk: İnteraktif Dünya” aplikasyonu, App Store ve Google Play üzerinden indirilebiliyor.

