Timaş'tan yeni aplikasyon! Çocuklar kendi hikâyelerini kaleme alıyor
Timaş Yayın Grubu, dijital bir yeniliğe imza attı. Çocukların dijital dünyadaki serüvenini güvenli bir boyuta taşıyan “Timaş Çocuk: İnteraktif Dünya” uygulaması, kapılarını tüm çocuklara açtı.
“Güvenle bırakabileceğiniz tek ekran” mottosuyla yola çıkan “Timaş Çocuk: İnteraktif Dünya” aplikasyonu, çocuklara hem dijital bir kütüphane hem de kendi hikâyelerini yazabilecekleri interaktif bir evren sunuyor.
- Uygulama, çocukları pasif izleyicilikten çıkarıp aktif içerik üreticisi haline getiriyor.
- “Kendin Yaz Atölyesi” kategorisinde çocuklar kendi dijital kitaplarını tasarlayabiliyor.
- Çocuklar, seçtikleri sahneler ve karakterlerle kurguladıkları hikâyeleri kendi sesleriyle seslendirebiliyor, efektler ekleyebiliyor.
- Oluşturulan eserler PDF veya video formatında kaydedilebiliyor.
- “Timaş Çocuk: İnteraktif Dünya” aplikasyonu App Store ve Google Play üzerinden indirilebiliyor.
MURAT ÖZTEKİN - "Güvenle bırakabileceğiniz tek ekran" mottosuyla hayata geçen aplikasyon, çocuklara he bir kütüphane hem de hikâyelerini yazabilecekleri interaktif bir evren hediye ediyor.
ÖNERİLEN HABERLER
KÜLTÜR - SANAT
Yayıncılık raporu ortaya koydu: Yeni kitap yayımında dünyada ilk 8'deyiz
ÇOCUKLAR KENDİ KİTAPLARINI TASARLIYOR
Uygulama, çocukları pasif birer seyirci olmaktan çıkarıp aktif birer içerik üreticisine dönüştürüyor. “Kendin Yaz Atölyesi” katgorisinde çocuklara kendi dijital kitaplarını tasarlama imkânı sunuluyor. Çocuklar seçtikleri sahneler ve karakterlerle kurguladıkları hikâyeleri kendi sesleriyle seslendirebiliyor, efektler ekleyebiliyor ve bu eserleri PDF veya video formatında kaydedebiliyor.
ÖNERİLEN HABERLER
TEKNOLOJİ
App Store ve Google Play’den ahlaksız teklif
“Timaş Çocuk: İnteraktif Dünya” aplikasyonu, App Store ve Google Play üzerinden indirilebiliyor.
