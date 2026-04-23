İngiltere'de sağlık otoriteleri, ağrı kesici bir ilaçta tespit edilen 'bilgi eksikliği' nedeniyle ilacı 'geri çağırma' kararı aldı.

İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu, Napralief 250 mg Gastro-Resistant Tablet isimli ilacın bazı serilerinin raflardan toplatıldığını duyurdu. Geri çağırmanın, ambalaj ve hasta bilgilendirme broşürlerinde dozaj talimatlarının eksik olması nedeniyle 'ihtiyati tedbir' olarak yapıldığı açıklandı.

Söz konusu ilacın, etken maddesi naproksen olan ve kas-iskelet ağrıları, spor yaralanmaları, bel ve boyun ağrısı ile adet sancısı gibi rahatsızlıklarda kullanılan steroid olmayan bir ağrı kesici olduğu belirtildi.

PARTİ NUMARALARI AÇIKLANDI

Karardan etkilenen parti numaralarının B51496, B51497 ve B51102 olduğu bildirildi. Yetkililer, bu partilerde hastaların ilaç kullanımına ilişkin önemli uyarıların ve dozaj bilgilerin eksik yer aldığını tespit etti.

Eksik bilgiler arasında ilk gün alınması gereken doz planı, sonraki günlerdeki kullanım talimatları, olası görme bozukluklarında yapılması gerekenler, alerjik reaksiyon riski ve bazı tıbbi testler öncesi ilaç kullanımına ilişkin uyarılar da bulunuyor.

Uzmanlar, bu eksikliklerin hastaların ilacı yanlış kullanma riskini artırabileceğine dikkat çekerken, doğru talimatlarla kullanıldığında ilacın güvenli olduğunun altını çizdi. MHRA Baş Güvenlik Sorumlusu Dr. Alison Cave, küçük doz hatalarının genellikle ciddi sonuç doğurmadığını ancak doğru bilgilendirmenin hasta güvenliği için kritik olduğunu belirtti.

ŞÜPHELİ DURUMLARDA DERHAL BAŞVURUN

Açıklamada hastaların, ilacı yalnızca önerilen şekilde kullanmaları gerektiği, şüpheli bir yan etki durumunda ise derhal sağlık kuruluşlarına başvurmaları ve ayrıca durumu MHRA Sarı Kart Sistemi üzerinden bildirmeleri gerektiği vurgulandı.

Yetkililer ayrıca sağlık çalışanlarına, geri çağırma kapsamındaki ürünlerin kullanımını durdurmaları ve mevcut stokları tedarikçilere iade etmeleri talimatını verdi.

