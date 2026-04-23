İhlas Haber Ajansı • Sarıcakaya
Eskişehir'in yüksek kesimleri beyaza büründü! Baharı beklerken kar geldi
Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesine bağlı Dağküplü Mahallesi'nde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının yer yer yükseldiği bölgede vatandaşlar, soğuk havaya aldırış etmeden kar topu savaşı yaparak karın tadını çıkardı.
Eskişehir genelinde etkisini hissettiren soğuk hava dalgası, yüksek kesimlerde yerini yoğun kar yağışına bıraktı.
Sarıcakaya ilçesinin yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden biri olan Dağküplü Mahallesi, yağışla birlikte adeta beyaza büründü.
Vatandaşlar, soğuk havaya aldırış etmeden kar topu savaşı yaparak karın tadını çıkardı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR