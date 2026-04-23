Bartın'ın Karaköy Mahallesi'nde yol kenarına park edilen ve el freni çekilmediği için geri kaymaya başlayan aracı fark eden işletme sahibi Kemal Ateş, ani bir müdahaleyle olası bir faciayı önledi. İçerisinde sürücüsünün bulunmadığını anladığı aracın kapısını açıp el frenini çekerek aracı durduran ve çevredeki yayaların yaralanmasının önüne geçen Ateş'in o anları, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

