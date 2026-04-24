Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri sebebiyle magazin dünyasının ‘felaket tellalı’ olarak bilinen şarkıcı Onur Akay, geçtiğimiz hafta Pitbull saldırısına uğramış ve burnundan ağır yaralanmıştı.

ZİYNETİ KOCABIYIK - 14 Nisan’da yürüyüşe çıktığında yaşadığı Pitbull saldırısı sonucunda enfeksiyon kapan ve burun dokularını kaybeden Onur Akay’ın durumu ağırlaştı ve yoğun bakıma yatırılarak entübe edildi.

Şarkıcının annesi Gülten Akay, yaptığı açıklamada, Akay’a halk arasında “et yiyen bakteri” olarak bilinen Nekrotizan Fasiit teşhisi konulduğunu belirtti. Pitbull saldırısı sonucu sanatçının burnundan 2 santimetrelik bir parça koptuğu tespit edilmiş ve kopan parça yapılan bir saatlik operasyonla yerine dikilmişti. Akay’ın annesi, operasyondan kısa bir süre sonra ateşinin çıktığını ve burnundaki kanama arttığı için entübe edildiğini söyledi.

Pitbull ısırdı, et yiyen bakteri iddiası gündeme geldi! Şarkıcı Onur Akay entübe edildi

Yaşanan son Pitbull saldırısı ile gündeme gelen et yiyen bakteri enfeksiyonu halk arasında endişeye sebep oldu. Konuyu danıştığımız Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul “Herhangi bir ısırma olayında öncelikle ısırılan yerin mutlaka sabunlu suyla yıkanması gerektiğini” söyledi.

BUNLARA DİKKAT!

Prof. Dr. Ertuğrul “Hemen ardından tetanos aşısı ve riskli bir durum varsa kuduz aşısı yapılmalı. Kirli bir ısırıksa antibiyotik tedavisine başlanmalı. Eğer bütün bunlar yapılırsa yüzde 95 hiçbir şey olmaz. Ancak bu olayda eğer Nekrotizan Fasiit teşhisi konmuşsa bu hayvandan değil, ısırık sonrasında bulaşan, antibiyotiğe dirençli bakterilerden meydana gelmiş olabilir” değerlendirmesini yaptı.

DOKULARI HIZLA TAHRİP EDİYOR!

Prof. Dr. Ertuğrul, et yiyen bakterinin, deri altındaki dokuları hızla tahrip ederek doku ölümüne sebep olan ciddi ve nadir bir enfeksiyon olduğunu ifade etti.

