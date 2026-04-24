MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM resepsiyonunda “Terörsüz Türkiye” hedefi ve Meclis’in çalışmalarıyla ilgili mesajlar vererek, partiler arası diyaloğun önemine dikkat çekti. Kurtulmuş’un inisiyatif almasının süreci hızlandıracağını belirten Bahçeli, Selahattin Demirtaş ile ilgili önceki açıklamalarına ilişkin ise “Sözümüz söz” ifadelerini kullandı.

EMRAH ÖZCAN / ANKARA - TBMM’de düzenlenen resepsiyonda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” hedefi ve Meclis çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, “Biz bu ülkenin temel meselelerinde inisiyatif almaktan hiçbir zaman kaçınmadık. Duruşumuz net. Herkesin bir fikri olması doğal. Partiler arası diyalog önemli” dedi.

"MECLİS’İN VERİMLİ ÇALIŞMASI İÇİN ŞART"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yürüttüğü çalışmalara da değinen Bahçeli, partilerden istenen katkıların süreci hızlandırabileceğini ifade etti. Bahçeli, “Kurtulmuş’un partilerden çalışma istemesi, daha önce konuştuğumuz raporların devreye girmesi süreci hızlandıracak. Orada beklentilere cevap bulamıyorlarsa, raporları hazırlayan partileri davet edip görüşlerini alabilirler. Kurtulmuş’un inisiyatif alması, Meclis’in verimli çalışması için şart” diye konuştu.

"SÖZÜMÜZ SÖZ"

Selahattin Demirtaş ile ilgili çağrısı hatırlatılan Bahçeli, "Bizim bir özelliğimiz var, sözümüz söz" dedi.

