Sadettin Saran'dan başkanlığının son gününde iki transfer birden
Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulda aday olmayan ve başkanlığa veda eden Sadettin Saran, görevinin son günlerinde iki transfere imza attı.
- Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon kadro planlamasında Chiaka Ogbogu'yu kadrosuna kattı.
- Chiaka Ogbogu, Amerika Kadın Millî Voleybol Takımı'nın da formasını giymektedir.
- Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, genç orta oyuncu Bedirhan Bülbül'ü kadrosuna kattı.
- Bedirhan Bülbül, millî oyuncudur ve son olarak Ziraat Bankası forması giymiştir.
Fenerbahçe'de başkanlık koltuğunu Aziz Yıldırım ya da Hakan Safi'ye devretmeye hazırlanan Sadettin Saran, başkanlık görevinin son anlarında transfer çalışmalarını sürdürdü.
VOLEYBOLDA İKİ TRANSFER BİRDEN
Başkanlığa veda eden Saran, Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'na birer transfer yaparak görevini sonlandırdı.
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CHİAKA OGBOGU İMZA ATTI
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon kadro planlamasında Chiaka Ogbogu’yu kadrosuna kattı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımız, yeni sezon kadro planlamasında Chiaka Ogbogu’yu kadrosuna kattı.
Kariyerine 2011 yılında Texas Advantage Volleyball formasıyla başlayan Ogbogu, sırasıyla Teksas Üniversitesi, Il Bisonte Firenze, Chemik Police, Imoco Volley Conegliano, Eczacıbaşı, LOVB Austin ve VakıfBank kulüplerinde forma giydi.
Ogbogu aynı zamanda Amerika Kadın Millî Voleybol Takımı’nın da formasını terletmektedir.
Chiaka Ogbogu’ya ailemize hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.
BEDİRHAN BÜLBÜL KADROYA KATILDI
Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımımız, yeni sezon kadro planlamasında genç orta oyuncu Bedirhan Bülbül’ü kadrosuna kattı.
Kariyerine 2017 yılında Tokat Belediyesi Plevnespor ile başlayan millî oyuncu, son olarak Ziraat Bankası forması giydi.
Bedirhan Bülbül’e ailemize hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.