CHP’li Burcu Köksal yönetimindeki Afyonkarahisar Belediyesi’nde mobbing ve sürgün iddiaları gündem oldu. Yaklaşık 70 çalışanın görev yerinin değiştirildiği, bazı personelin emekliliğe zorlandığı öne sürüldü.

HABER MERKEZİ- Mahallî seçimler öncesinde “Belediyede çalışan bütün çalışma arkadaşlarımızın hakkını sonuna kadar koruyacağım. Size anne söz veriyorum” açıklamasında bulunan CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, mobbing ve sürgün iddiasıyla gündemde.

Köksal yönetimindeki belediyede eski dönemden itibaren çalışan onlarca personelin mobbinge uğradığı ve görev değişiklikleri ile sürgün edildikleri iddia edildi.

Afyonkarahisar Belediyesi için mobbing iddiaları: Eski çalışanlar ağır işlere sürgün edilmiş

Belediyedeki yaklaşık 70 işçinin sürgün niteliğinde görevlendirmelere maruz kaldığı, bazı çalışanların ise emekliliğe zorlandığı öne sürülüyor.

İşçilerin, 10 yılı doldurdukları gerekçesiyle park ve bahçeler, temizlik işleri ve açık otopark gibi daha ağır ve farklı alanlara kaydırıldığı belirtildi.

Öte yandan, belediyede birçok tecrübeli personelin pasif görevlere çekildiği, karar mekanizmalarının yeni kadrolara bırakıldığı, ayrıca 150 kişilik yeni bir liste hazırlandığı ve ilerleyen günlerde bu işçilerin de görev yerinin değiştirileceği iddia ediliyor.

İşçilerin yanı sıra AK Parti döneminden bu yana görev yapan birim sorumlularının da görevden alındığı ve yerlerine Köksal yönetiminin belirlediği isimlerin getirildiği belirtiliyor.

