İçişleri Bakanlığı 'Meclis sunumu'nda açıkladı: Başıboş köpeklerin yüzde 78'i temizlendi
Günlük 30 ton mama üretimiyle atıkların değerlendirildiği, 354 bin hayvanın aşılanıp, 256 bininin de kısırlaştırıldığı belirtildi.
- Türkiye genelinde sahipsiz hayvanların yüzde 78'i toplandı ve 78 bin 438 hayvan sahiplendirildi.
- 81 ilde toplam 25 milyon metrekarelik bakım, rehabilitasyon ve doğal yaşam alanı planlandı, bunun 11,6 milyon metrekaresi tamamlandı.
- Günlük 60 ton gıda atığından yaklaşık 30 ton mama üretilerek israf önleniyor ve çevreye katkı sağlanıyor.
- Türkiye'deki sahipsiz köpek sayısının 1 milyon 250 bin civarında olduğu belirtildi.
- Kuduz şüpheli temas sayısının 2014'te 197 binden 2024'te 487 bin 794'e yükseldiği açıklandı.
- Son beş yılda yıllık ortalama 260 bin kısırlaştırma yapıldığı, popülasyon kontrolü için ise yıllık en az yüzde 70 kısırlaştırma gerektiği ifade edildi.
ESMA ALTIN- İçişleri Bakanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesindeki Meclis Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yürütülen çalışmaları anlattı.
Bakanlığın sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve doğal yaşam alanından sorumlu Bakan Danışmanı Ahmet Yavuz Karaca, yaptığı sunumda Türkiye genelinde sahipsiz hayvanların yüzde 78’inin toplandığını açıkladı.
Karaca, “51 ilimizde sahipsiz hayvanların toplanmasında hedeflenen sayıya ulaştık. Erzurum, Mardin, Manisa, Mersin, Van, Şanlıurfa, Kayseri, Sakarya ve Denizli’de toplama oranı yüzde 60’ın üzerine çıkarken, 78 bin 438 hayvan sahiplendirildi” dedi.
Sokak hayvanlarına yönelik bakım merkezleriyle ilgili altyapı yatırımlarına değinen Karaca, “81 ilde toplam 25 milyon metrekarelik bakım, rehabilitasyon ve doğal yaşam alanı planladık. Bunun 11,6 milyon metrekaresini tamamladık.
Karaca, çalışmalarda 4 bin 335 konteyner kullanıldığını aktardı. “Yemek Atıklarından Mama” kampanyasına dair bilgi veren Karaca, günlük 60 ton gıda atığından yaklaşık 30 ton mama ürettiklerini, böylece hem israfın önlendiğini hem de çevreye katkı sağlandığını dile getirdi.
SAHİPSİZ KÖPEK SAYISI 1,2 MİLYON CİVARINDA
Türkiye’de sahipsiz köpek sayısıyla ilgili değerlendirmede de bulunulan sunumda, kamuoyunda dile getirildiği gibi 4 milyon sokak hayvanı olmadığını, sayının yaklaşık 1 milyon 250 bin olduğu belirtildi.
‘HAYVANLARIN ÇOĞALMASI KUDUZ VAKASINI ARTIRIYOR’
Sokak hayvanı popülasyonunun kontrol altına alınmasına yönelik değerlendirmelerde de bulunan Bakan Danışmanı Ahmet Yavuz Karaca, “Bilimsel olarak bir yıl içinde toplam popülasyonun en az yüzde 70’inin kısırlaştırılması gerekiyor. Ancak son beş yılda yıllık ortalama 260 bin kısırlaştırma yapıldı” ifadelerini kullandı.
Halk sağlığıyla ilgili verileri de paylaşan Karaca, kuduz şüpheli temas sayısındaki artışa dikkati çekerek, “2014 yılında 197 bin olan temas sayısı 2024’te 487 bin 794’e yükseldi. Kuduz aşısının doz başına maliyeti yaklaşık 10 dolar ve temaslı kişilere en az üç doz uygulanıyor” dedi. Karaca, hayvan aşı maliyetinin 244 milyon lira, hayvan oral aşı maliyetinin ise 3 milyar lira olduğu bilgisini verdi.