Edirne'de kaçak üretim çiftliğinden kurtarılan 88 cins köpek, belediye çalışmaları sonucu yeni yuvalarına kavuştu. İstismarı önlemek amacıyla sadece Edirne'de ikamet eden vatandaşlara sahiplendirilen hayvanlar, belediye ekiplerince düzenli olarak denetlenecek.

Edirne'de iki hafta önce bir çiftliğe düzenlenen operasyonda, izinsiz üretim yapıldığı gerekçesiyle el konulan 88 cins köpek sahiplendirildi.

SAHİPLENDİRME SÜRECİ TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLDÜ

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, yazılı açıklamasında, sahiplendirme sürecinin titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Süreçte temel önceliklerinin köpeklerin güvenli yuvalara kavuşması olduğunu ifade eden Gencan, şunları kaydetti:

"Bu canların yeniden istismar edilmemesi ve güvenli ortamlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri bizim önceliğimiz. Bu nedenle sahiplendirme sürecini belirli kurallar çerçevesinde yürüttük. Amacımız, onların sağlıklı ve güvenli yuvalarda yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak."

Gencan, sahiplendirme sürecinde uygulanan Edirne'de ikamet şartının, hayvanların takibini kolaylaştırmaya yönelik olduğunu belirtti. Belediye ekiplerinin sahiplendirme sürecine ilişkin denetimleri belirli periyotlarla sürdüreceğini aktaran Gencan, köpeklerin yaşam koşullarının takip edileceğini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12 Mart'ta Lalapaşa ilçesine bağlı Tuğlalık köyünde izinsiz köpek üretimi yapıldığı ihbarı üzerine C.N'ye ait çiftlikte arama gerçekleştirmiş, çiftlikte bulunan 88 köpeğe el konulmuştu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince alınan köpekler, tedavi, bakım ve sağlık kontrolleri için Edirne Sokak Hayvanları Barınma Evi'ne götürülmüştü.

