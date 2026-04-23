CHP’de cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları yeniden alevlenirken gözler Mansur Yavaş’a çevrildi. Yavaş’ın seçim tarihi netleşmeden adaylık açıklamasına sıcak bakmadığı, ancak anketlerde önde olması halinde adaylığa hazır olduğu kulislerde konuşuluyor.

BERAT TEMİZ- CHP’de cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları yeniden alevlendi. Ekrem İmamoğlu’nun “Adayım Mansur Yavaş” dediği iddiasının ardından gözler CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Ben teknik direktörüm. Takımda iki forvet var” diye nitelendirdiği isimlerden biri olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çevrildi.

Adaylık tartışmalarına ilişkin birinci ağızdan açıklama yapmayan Mansur Yavaş’ın CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar ve kendisi hakkındaki soruşturmalar sebebiyle sürece temkinli yaklaştığı ifade ediliyor.

Yavaş'tan anket şartı: Adaylık kriterini açıkladı

Yavaş’a yakın isimler, Yavaş’ın “Seçim takvimi belli olmadan yeni aday açıklamak doğru değil. Seçim tarihi belli olduğunda adaylık konusu konuşulur, karar verilir” dediğini aktardı.

Öte yandan Yavaş’ın seçim sathı mailine girildiğinde anketlerde birinci olduğu takdirde her şartta aday olma kararı aldığı öğrenildi.

