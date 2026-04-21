Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun, cezaevinde görüştüğü farklı siyasi parti temsilcilerine "Adayım Mansur Yavaş" dediği öne sürüldü. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, "İmamoğlu farklı siyasi partilerden isimlere de Özgür Özel'e de söyledim demiş" ifadelerini kullandı.

CHP içinde mutlak butlan davası krize dönüşürken bir yandan da tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun, aylar önce ilan edildiği gibi cumhurbaşkanı adaylığı konuşuluyor.

İmamoğlu'nun tutuklu kalması halinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son zamanlarda adı ön plana çıkıyor. Diğer yandan hiçbir zaman adaylığını açıkça ilan etmeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da denklemin bir köşesinde.

İMAMOĞLU, YAVAŞ'I İSTİYOR

Siyaset kulisleri bu isimler arasında çeşitli senaryolar üretirken dün akşam TGRT Haber ekranlarında yayınlanan 'Medya Kritik' programında dikkat çeken bilgiler paylaşıldı.

Gazeteci Can Özçelik, "İmamoğlu'nun, Yavaş'ın aday olması halinde desteklenmesi gerektiğini ve buna karşı çıkmayacağını söylediği bilgisi geldi." dedi.

CHP'de adaylık krizi! İmamoğlu, Özgür Özel'e açık açık söylemiş: Adayım Mansur Yavaş

"ÖZGÜR ÖZEL'E DE SÖYLEMİŞ"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, İmamoğlu'nun farklı siyasetçilerle bir araya geldiğini belirtip "Şimdi programımızı çok takip ediyor siyasetçiler. Ekrem İmamoğlu farklı siyasi partilerden isimlere de söylemiş. Adayım Mansur Yavaş oldu diye. Hatta bunu Özgür Özel'e de söyledim demiş. Ben de Can'ı teyit etmiş olayım. Yani İmamoğlu şöyle demiş; 'Ben Özgür Özel'e de söyledim. CHP'nin adayı Mansur Yavaş olmalı. Mansur 'u destekliyorum demiş" ifadelerini kullandı.

CHP'de adaylık krizi! İmamoğlu, Özgür Özel'e açık açık söylemiş: Adayım Mansur Yavaş

Bu sözlerin İmamoğlu'nun, Yavaş'ın adaylığını destekleyerek Özel'in adaylık ihtimaline de sırt çevirdiği anlamıyla da yorumlandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası