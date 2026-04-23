MSB’den yapılan açıklamada, Türkiye’nin Libya’nın bağımsızlığına güçlü destek verdiği ifade edildi.

YEŞİM ERASLAN- Millî Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Toplantıda bilgi veren MSB kaynakları da, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Libya’daki faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Libya’da “tek ordu, tek devlet” ilkesiyle hareket ettiğini söyledi.

MSB, bugüne kadar 23 bin Libya askerine hem Türkiye hem de kendi ülkelerinde eğitimi verildiğini ifade etti. Hâlen Sirte’de devam eden Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı'na atıfta bulunan bakanlık, Doğu-Batı'nın birleşmesi ve tek bir ordunun oluşması için önemli bir adım olduğuna dikkati çekti.

KAZANIN SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Kaynaklar ayrıca Ankara’da Kara Havacılık Komutanlığına ait CH-47 tipi ağır nakliye helikopterinin düşmesiyle ilgili bilgi verdi. Helikopterin sert iniş yaptığı, beş personelin durumunun iyi olduğu ifade edildi. Kazanın sebebinin araştırıldığı belirtildi.

