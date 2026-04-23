Gaziantep’te 1964’te anlaşmazlıkla başlayan kadastro davası, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yargılamanın kısaltılması hedefi doğrultusunda karara bağlandı.

GAMZE ERDOĞAN- Adalet Bakanı Akın Gürlek’in göreve geldiği ilk günden itibaren altını çizdiği, yargılamaların kısaltılması hedefi doğrultusunda çalışmalar devam ediyor.

“Sıfır Kadastro Dosyası” hedefi kapsamında Gaziantep’te 62 yıl süren dava karara bağlandı. İslâhiye ilçesine bağlı Bayraktepe köyünde 1964’te açılan ve toplam 23 ayrı parseli konu alan dava, 62 yıl süren yargılama sürecinin ardından sonuçlandırıldı.

261 tarafın yer aldığı dava, farklı mahkemelerde görüldü. 1964’te açılan dava, bölgede 1966 yılında kadastro çalışmalarının başlamasıyla birlikte Kadastro Mahkemesine aktarıldı. Süreç içerisinde İslahiye Kadastro Mahkemesinin kapatılması üzerine dosyalar 2015’te Gaziantep Kadastro Mahkemesine devredildi. 2015’te farklı dosya numaraları altında yeniden kayda alınan dava parçalı şekilde ilerledi.

BAKAN AKIN GÜRLEK, 12. YARGI PAKETİ’Nİ İŞARET ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yargının hızlandırılması ile ilgili çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Bakan Gürlek, “Vatandaş ‘Alo Adalet’ ile dosyasının ne aşamada olduğunu bilecek.

Vatandaş aile mahkemesinde açmış olduğu bir nafaka davasının 8. ayında arıyor ‘Benim davam bitmedi.’ Biz diyeceğiz ki vatandaşa, ‘Senin henüz yargılaman devam ediyor, makul süre içerisinde.’ Ama eğer makul süre aşılmışsa biz vatandaşa hangi aşamada olduğunu dosyanın bilgi vereceğiz. Özellikle bir muhataplık anlamında vatandaş bunu fark edecek. 12. Yargı Paketi’nde de yargının hızlandırılması ile ilgili özel düzenlemelerimiz yer alacak” ifadelerini kullanmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası