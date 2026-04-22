Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, hakkında yürütülen rüşvet ve örgüt suçları soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel hakkında yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir karar alındığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Adıgüzel’in görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, Adıgüzel’in “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet almak” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı belirtildi. Tutuklama kararının İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 22 Nisan 2026 tarihli kararla verildiği ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı, söz konusu karar doğrultusunda Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca Adıgüzel’in geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Soruşturmanın ise ilgili yargı mercileri tarafından sürdürüldüğü öğrenildi.

