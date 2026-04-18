Türkiye Yayıncılar Birliği’nin 2025 raporuna göre kitap üretimi 707 milyon adede gerilerken, kişi başına düşen kitap sayısı 8,2’ye indi. Buna rağmen 100 bini aşkın yeni başlıkla Türkiye dünya sıralamasında üst sıralarda yer aldı. Satışların yüzde 42’si ise online platformlara kaydı.

MURAT ÖZTEKİN- Türkiye’de yayıncılığa dair son veriler hem sevindirdi hem de üzdü… Türkiye Yayıncılar Birliği’nin “2025 Yılı Kitap Pazarı Raporu” geçen sene kişi başına yıllık üretilen kitap sayısının azaldığını ortaya koydu.

Söz konusu rapora göre, toplam basılan kitap sayısı 2025’te 707 milyon civarında kaldı. Böylece kişi başına 8,2 adet matbu kitap düştü. 2024 yılına kıyasla yüzde 1,5 oranında düşüş görüldü.

Yayıncılık raporu ortaya koydu: Yeni kitap yayımında dünyada ilk 8'deyiz

100 BİN YENİ BAŞLIKTA KİTAP

Ancak Türkiye, yeni kitap yayınlamada dünyada öne çıkmaya devam etti. 2025 yılında ISBN alan materyal sayısı 100 bin 545’e yükseldi. Bu durum Türkiye’yi dünyada yeni başlık yayınlama bakımından ilk sekiz arasında tuttu.

Bir diğer memnun edici gelişme çocuk kitapları sahasındaki tiraj artışı oldu. Çocuk kitapları alanında geçen sene ilk defa basılan kitapların ortalama baskı tirajı 4 bin 591, tekrar basım adetlerinde ise ortalama tiraj 6 bin 194 adet olarak gerçekleşti.

SATIŞLARIN %42’Sİ ONLINE ORTAMDA

Artık kitapların önemli bir bölümünü online ortamda satın alıyoruz. Söz konusu rapora göre kültür yayınlarındaki kitap satışlarının yaklaşık %66,42’si, toplam satışların ise yüzde 42’si online ortamda yapıldı.

