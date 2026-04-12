Fatih Belediyesi öncülüğünde Babıali'yi canlandırmak için kurulan Cağaloğlu Kitapçılar Sokağı altı ayı geride bıraktı. Daha çok yabancı turistlerin ilgi gösterdiğini belirten yayınevi sahipleri, fikir dünyasından tanıtım desteği bekliyor.

YİĞİT ASİL YILDIRIM – İstanbul’un kültür ve yayıncılık hafızasında önemli bir yere sahip olan Cağaloğlu, yeni açılan Kitapçılar Sokağı ile yeniden hareketlenmeye çalışıyor. 15 Kasım 2025'de resmi açılışı yapılan sokak, aradan geçen yaklaşık 6 aylık süreçte hem yerli hem yabancı ziyaretçileri ağırladı. Ancak yayınevi sahiplerine göre bu hareketlilik henüz istenen seviyeye ulaşmış değil.

Tanıtım eksikliği, yüksek kira maliyetleri ve değişen okuma alışkanlıkları sokağın önündeki en önemli başlıklar olarak öne çıkıyor.

Yerliye niyet turiste kısmet! Cağaloğlu kitapçılar sokağı kitapseverleri bekliyor

Bu tarihi sokakta bulunan MVT Kitabevi'nin sahibi Salih Ağuş’a göre kitapçılar sokağının en büyük eksiği yeterince duyurulamamış olması. Ağuş, “Tanıtım yeterince güçlü olmadı. Tanınmış yayınevleri, yazarlar buraya gelmeli. Söyleşiler, imza günleri yapılmalı. Her kesimden insanın buraya gelmesini istiyoruz” diyerek sokağın daha kapsayıcı bir yapıya kavuşması gerektiğini vurguluyor.

YERLİYE NİYET, TURİSTE KISMET

Sokakta dikkat çeken bir diğer unsur ise ziyaretçi profili. Yerli okuyucuların yanı sıra yabancı turistlerin ilgisi öne çıkıyor. Ağuş, “Yediden yetmişe herkes geliyor ama yerli turistten çok yabancı turist ilgisi var. Japonya’dan bile müşterilerimiz oluyor” sözleriyle sokağın uluslararası bir uğrak noktası olma potansiyeline işaret ediyor.

YÜKSEK MALİYET BASKISI

Cağaloğlu gibi köklü bir bölgede bulunmanın avantajlarına rağmen ekonomik şartlar yayınevlerini zorluyor. Artan kira fiyatları ve düşen perakende satışlar esnafın en önemli gündem maddeleri arasında.

Ağuş, “Burası çok değerli bir yer ama kira maliyetleri çok yüksek. Yayınevleri bu sebeple taşınmak ya da kapanmak zorunda kalabiliyor. Perakende satışların düşmesi bizi olumsuz etkiliyor” diyerek sektörün yaşadığı süreci özetliyor.

ONLİNE SATIŞLAR YÜKSELİŞTE

Kitap satış alışkanlıklarında yaşanan değişimi esnafın dikkat çektiği bir diğer konu. Ağuş, “İnsanlar kitapları burada inceliyor ama satın alırken interneti tercih ediyor. Bu durum mağaza satışlarını düşürüyor” ifadelerini kullanıyor.

“KİTAP HER ZAMAN KIYMETLİ”

Dijitalleşmenin etkisi tartışılırken yayınevi sahipleri basılı kitabın hâlâ güçlü olduğunu düşünüyor. “E-kitap bir sahiplik hissi vermiyor. Kitabı eline almak, sayfalarını çevirmek bambaşka bir duygu. E-kitap belki ders materyallerinde etkili olabilir ama genel anlamda kitabın yerini tutmaz” diyor Ağuş.

Geçmişteki teknolojik değişimleri örnek göstererek “CD bile kitabın önüne geçemedi. Kitap her zaman daha kıymetli. Özellikle eski baskılar çok daha değerli” ifadelerini sözlerine ekliyor.

“BU KÜLTÜR YAŞATILMALI”

Mercan Kitabevi'nin sahibi Adem Işık, Kitapçılar Sokağı'nın kültürel anlamda önemli bir kazanım olduğunu düşünüyor. Işık’a göre Cağaloğlu’nun tarihi kimliği bu projeyle yeniden canlanma fırsatı yakaladı. “Burası köklü bir yer. Bu sokak kültürün yaşatılmasına katkı sağlıyor. Okurlar geliyor, özellikle bulunamayan kitaplara ilgi var. Etkinliklerle birlikte bu ilginin artacağını düşünüyoruz” diyen Işık, yakın zamanda imza günleri ve organizasyonların başlayacağını belirtiyor.

GÖZLER YAZ AYLARINDA

Cağaloğlu Kitapçılar Sokağı, henüz yolun başında. Esnafın ortak beklentisi ise daha fazla tanıtım, etkinlik ve ziyaretçiyle Kitapçılar Sokağı'nın yeniden İstanbul’un kültür merkezlerinden biri haline gelmesi.

Yayınevi sahipleri, özellikle yaz aylarıyla birlikte hareketliliğin artacağını ve sokağın gerçek potansiyeline ulaşacağını düşünüyor. Kitap kokusunun yeniden sokaklara yayıldığı Cağaloğlu’nda, gözler şimdi bu tarihi mirasın nasıl şekilleneceğinde.

