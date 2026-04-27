Voleybol SMS Grup Efeler Ligi finalinin 3. maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek seriyi 3-0 kazanan Ziraat Bankkart, 2025-26 sezonunun şampiyonu oldu.

İlk 26 oyunun (13-13) eşitlikle geçilmesinin ardından 3 sayılık (17-14) üstünlük yakalayan Ziraat Bankkart, avantajını setin sonuna kadar koruyarak 25-22'lik skorla 1-0 öne geçti.

İkinci sete 3-0 önde başlayan başkent ekibi, Fornal'ın servis turunun başladığı 6. oyundan itibaren de art arda 3 sayı alarak farkı 6'ya (7-1) çıkardı. Bloklarda etkili olan Ziraat Bankkart, manşetlerde aksayan ve organize olmakta zorlanan Galatasaray'a karşı ipleri eline aldı ve seti 25-13 kazanarak skoru 2-0'a getirdi.

Ziraat Bankkart, Nimir, Clevenot ve Fornal'ın hücumdaki performansıyla üçüncü setin başında 8-4 üstünlük kurdu. 12-9 gerideyken Ahmet Tümer'in arka arkaya bloklarıyla 4-0'lık seri yakalayan sarı-kırmızılılar 13-12 öne geçti. Fakat kritik puanlarda daha az hata yapan Ziraat Bankkart, 4 sayılık fark (18-14) oluşturması sonrası setten 25-19, maçtan da 3-0 galip ayrıldı.

Ziraat Bankkart - Galatasaray HDI Sigorta

ZİRAAT BANKKART SON 6 YILDA 5'İNCİ KEZ ŞAMPİYON

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaştığı SMS Grup Efeler Ligi play-off final serisini kazanarak tarihinin 5'inci şampiyonluğunu elde etti.

Ziraat Bankkart, bu sezon Şampiyonlar Kupası ve Kupa Voley'den sonra Efeler Ligi'nde de zirvede yer aldı.

Galatasaray HDI Sigorta'ya karşı oynadığı maçlardan sırasıyla 3-1, 3-2 ve 3-0 galip ayrılarak final serisini 3-0 kazanan Ziraat Bankkart, şampiyonluk mücadelesinde ipi göğüsleyen taraf oldu.

Ziraat Bankkart böylece hem son 6 sezonda hem de tarihinde 5'inci kez ligde mutlu sona ulaştı.

Başantrenör Mustafa Kavaz, 2022'nin şubat ayından bu yana çalıştırdığı Ziraat Bankkart'ta 4'üncü lig şampiyonluğunu yaşadı.

EFELER LİGİ KUPASI 6 YILDIR ANKARA'DA

Lig şampiyonu, peş peşe 6'ncı defa başkentten çıktı. Ziraat Bankkart 2021, 2022, 2023, 2025 ve 2026, Halkbank ise 2024'te şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Ziraat Bankkart ayrıca Efeler Ligi tarihinde en fazla şampiyonluk kazanan takımlar listesinde 3'üncü sırada yer alan Fenerbahçe'yi yakaladı.

Eczacıbaşı, 12 şampiyonlukla Efeler Ligi'nin en başarılı takımı ünvanını elinde tutuyor. Eczacıbaşı'nı, Halkbank (10) takip ediyor.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUK HASRETİ 37 YILA ÇIKTI

Ligdeki 4'üncü şampiyonluğunu 1989'da kazanan Galatasaray, şampiyonluk hasretine bu yıl da son veremedi.

Ligin ilk sezonu 1970-71'de şampiyonluğa uzanan sarı-kırmızılılar, 1986-87, 1987-88 ve 1988-89 sezonlarında üst üste 3 defa lig kupasını kaldırdı.

Haberle İlgili Daha Fazlası