SGK, yurt dışı ilaç alımında 'dinamik sistem'e geçerek süreçleri yeniden düzenledi. Yeni modelle ilaçlara erişimin hızlandırılması ve alımların daha şeffaf yürütülmesi hedefleniyor. Aynı zamanda pazarlıkta daha ucuz ilaç alımı da yapılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yurt dışından ilaç temin sürecinde kapsamlı bir değişikliğe giderek yeni bir sistemi devreye aldı. Düzenlemeyle birlikte hem hastaların ilaçlara daha hızlı ulaşması hem de kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması hedefleniyor.

Yeni modelde, yurt dışı ilaç alımları “Yurt Dışı İlaç Alım Komisyonu” tarafından yürütülecek. Komisyon, ihtiyaç miktarı, bütçe planlaması, ilaçların aciliyet durumu ve geçmiş tüketim verilerini dikkate alarak alım süreçlerini belirleyecek ve onaya sunacak.

FİYAT TEKLİFİ İSTENMEYECEK

Sabah gazetesinin haberine göre; sistemin en dikkat çeken yeniliği ise “dinamik alım sistemi” oldu. Bu yöntemle, ilaç tedarikçileri ön yeterlilik değerlendirmesinden geçecek ancak bu aşamada fiyat teklifi istenmeyecek. Şartları sağlayan firmalar daha sonra alım süreçlerine dahil olabilecek.

İhalelerde şeffaflık, rekabet ve kaynakların etkin kullanımı esas alınacak. Açık ihale yönteminin yanı sıra, bazı durumlarda davet usulüyle sınırlı teklif alma ve doğrudan temin yöntemleri de uygulanabilecek.

SADECE DAVET EDİLENLER TEKLİF SUNACAK

Pazarlık usulüyle yapılacak alımlarda ise sadece SGK tarafından davet edilen firmalar teklif sunabilecek. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahipleriyle sözleşme imzalanacak. Öte yandan yeni sistemde geçici teminat uygulaması da getirildi. İhalelere katılan firmalardan teklif bedelinin en az yüzde 3’ü oranında teminat alınacak ve sonuçlar Kamu İhale Kurumu’na bildirilecek.

KRİTİK TEDAVİLERE ERİŞİM HIZLANACAK

Yetkililer, düzenlemenin özellikle kanser ilaçları başta olmak üzere kritik tedavilere erişimi hızlandıracağını ve 2026 yılına kadar artması beklenen ilaç harcamalarının daha kontrollü yönetilmesini sağlayacağını belirtiyor.

