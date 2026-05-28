İstanbul Kilyos yakınlarında seyreden Rusya bağlantılı 3 'gölge filo' tankeri insansız hava araçlarının (İHA) ve deniz dronlarının eş zamanlı saldırısına uğradı.

İstanbul Kilyos yakınlarında, Türkiye kıyısından sadece 2-3 kilometre uzaklıkta seyreden üç tanker, insansız hava araçları tarafından düzenlenen saldırıların hedefi oldu.

Rusya'nın dört yıldan fazla bir süre önce Ukrayna'ya tam ölçekli işgalini başlatmasından bu yana Moskova ve Kiev, sık sık birbirlerinin limanlarına ve tankerlerine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Nakliye ajansı Tribeca, Rusya bağlantılı 3 "gölge filo" tankerinin dün gece Ukraynalı deniz dronları tarafından vurulduğunu paylaştı.

Saldırılar sırasında meydana gelen patlamalar İstanbul'un Rumelifeneri mahallesinde de doğrudan hissedildi.

MAKİNE DAİRESİNDEN VURULDU

Palau bayrağı altında seyreden ve balastlı olarak seyahat eden James II tankeri, Türkeli bölgesinin yaklaşık 50 mil (80 kilometre) kuzeyinde ve boğazdan 47 mil uzaklıkta makine dairesinden vuruldu.

Tribeca ve Türkçe bir haber kaynağından edinilen bilgilere göre, saldırı gerçekleştiği esnada geminin içerisinde yirmi mürettebat üyesi bulunuyordu. Üçüncü drone, iki tankerin yakınında yer alan bu James II tankeri adlı gemiye isabet etti.

Denizcilik ajansı, olay yerine sahil güvenlik botlarının sevk edildiğini ve üç gemideki tüm mürettebatın durumunun iyi olduğunun bildirildiğini aktardı.

GEMİYE İKİ DRONE İSABET ETTİ

Tribeca'nın açıklamasına göre, her ikisi de Sierra Leone bayrağı altında seyreden ve balastlı olarak seyahat eden Altura ve Velora tankerleri, olay sırasında yakın bir bölgede gemi-gemi operasyonu yürütürken saldırıya uğradı. İki drone direkt olarak Velora gemisine isabet etti ancak patlama gerçekleşmedi.

Daha önce Mart ayında da benzer bir saldırıyla hedef alınan Altura tankeri bu yeni operasyonda da hasar gördü. Olayın ardından gemilerdeki tüm mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edildi.

