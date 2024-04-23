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Kız Kulesi 24-30 Nisan tarihleri arasında bir hafta süreyle ziyarete kapalı olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kız Kulesi 24-30 Nisan tarihleri arasında bir hafta süreyle ziyarete kapalı olacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kız Kulesi neden kapalı, sorusu hız kazandı. Kız Kulesi'ne gidecekler için Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından uyarı yapıldı. Kız kulesi kapanıyor. Kız Kulesi aktif mi, açık mı? İşte açılacağı tarih...

Kız Kulesi neden kapatıldı, sorusu cevap buldu. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından Kız Kulesi hakkında paylaşım yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından adada gerçekleştirilecek kontrol çalışmaları nedeniyle kız kulesi kapanacak.

KIZ KULESİ KAPANIYOR

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, Kız Kulesi'nin 24-30 Nisan 2024 tarihleri arasında bir hafta süreyle ziyarete kapalı olacağı açıklandı.

Kız Kulesi 24-30 Nisan tarihleri arasında bir hafta süreyle ziyarete kapalı olacak - 1. Resim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından adada gerçekleştirilecek kontrol çalışmaları nedeniyle Kız Kulesi bir hafta kapalı olacak. 

KIZ KULESİ NEREDE?

Kız Kulesi, İstanbul Boğazı'nın Marmara Denizi'ne yakın kısmında, Salacak açıklarında yer alır. Küçük adacık üzerinde inşa edilmiş yapıyı Kyzikos'taki deniz zaferinden sonra, MÖ 408'de Atinalı general Alkibiadis, inşa etmiştir. 

 



Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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