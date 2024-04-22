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Kontrol çalışmaları sebebi ile Kız Kulesi 1 hafta kapalı olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kontrol çalışmaları sebebi ile Kız Kulesi 1 hafta kapalı olacak

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kız Kulesi, önümüzdeki hafta boyunca ziyaretçilere kapatılacak. Neden olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından adada gerçekleştirilecek kontrol çalışmaları gösteriliyor. Kız Kulesi ne zaman açılacak konusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kız Kulesi'nin ne kadar kapalı olacağına dair tüm detaylar...

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, İstanbul'un sembol yapılarından biri olan Kız Kulesi'nin bir hafta süreyle ziyaretçilere kapatılacağını duyurdu. Konu ile ilgili ayrıntılar şu şekilde...

Kontrol çalışmaları sebebi ile Kız Kulesi 1 hafta kapalı olacak - 1. Resim

KIZ KULESİ KAPALI MI?

Kapatma kararı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından adada gerçekleştirilecek olan kontrol çalışmaları sebebiyle alındı. Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kız Kulesi'nin 24-30 Nisan 2024 tarihleri arasında ziyarete kapalı olacağı belirtildi.

KIZ KULESİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Kapatma sürecinin, Kız Kulesi'nin güvenliği ve yapısal durumuyla ilgili detaylı kontrollerin gerçekleştirilmesi amacıyla planlandığı ifade edildi. Bu süre zarfında, ada üzerinde yapılacak olan çalışmaların, Kız Kulesi'nin uzun vadeli korunması ve ziyaretçilere güvenli bir ortam sağlanması adına önemli olduğu vurgulandı. Ayrıca, ziyaretçilerin güvenliği ve yapısal bütünlükleri için gerekli önlemlerin alınması için bu süre zarfında detaylı incelemelerin yapılacağı kaydedildi.

Kız Kulesi'nin ziyaretçilere kısa süreliğine kapatılmasıyla ilgili kararın, İstanbul'un kültürel ve turistik mirasına yönelik koruma ve bakım çalışmalarının bir parçası olduğu belirtildi. Bu süre zarfında, Kız Kulesi'nin tarihi ve mimari değerlerini korumak adına alınan tedbirlerin, gelecek nesillere sağlam bir miras bırakılmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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