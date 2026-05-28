UEFA Konferans Ligi'ne son 16 turunda veda eden Samsunspor, "bu sezon Avrupa kupalarında en fazla galibiyet alan Türk takımı" olurken; "ülke puanına en fazla katkı sağlayan ikinci kulüp" olarak önemli bir başarıya imza attı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organziasyonu UEFA Konferans Ligi'nin son 16 turu rövanşında Rayo Vallecano'yu 1-0 mağlup eden Samsunspor, ilk maçta 3-1 kaybetmesi nedeniyle Avrupa kupalarına veda etmişti. Temsilcimiz, İngiliz ekibi Crystal Palace'ın şampiyon olduğu turnuvaya damga vurdu.

"AVRUPA'DA İZ BIRAKTI"

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "UEFA Konferans Ligi sona erdi ama ilklerin ve enlerin takımı Samsunspor, Avrupa’da iz bıraktı" ifadelerine yer verildi.

Carlo Holse - Başkan Yüksel Yıldırım

Samsunspor’un futbolcuları, bireysel performanslarıyla UEFA Konferans Ligi istatistiklerinde zirvede yer aldı. Marius Mouandilmadji, 8 gol ve 3 asistle "Konferans Ligi’nde en fazla skor katkısı yapan futbolcu" olurken; Okan Kocuk, 6 maç ile "kalesini en çok gole kapatan kaleci", Danimarkalı futbolcu Carlo Holse ise 5 asistle "en fazla asist yapan futbolcu" listesinde ilk sırada yer aldı.

Marius Mouandilmadji

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

"Bu gurur hepimizin, tüm Türkiye’nin" mesajına yer verilen Samsunspor paylaşımına binlerce beğeni ve çok sayıda yorum geldi.

Haberle İlgili Daha Fazlası