Survivor 2026’da Bayhan'ın sağlık durumu gündeme damga vurdu. Acil durum konseyi sonrası yapılan açıklamalarla birlikte yarışmaya devam edip etmeyeceği merak edilen Bayhan hakkında nihai karar netleşti. Peki, Survivor Bayhan elendi mi?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026’da Bayhan hakkında verilen karar gündeme geldi. Hastanede tedavi altına alınan Bayhan için acil durum konseyi toplanırken, Acun Ilıcalı’nın yaptığı açıklama izleyicilerin dikkatini çekti. Son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alan Bayhan’ın elenip elenmediği belli oldu.

SURVİVOR BAYHAN ELENDİ Mİ?

urvivor 2026’nın dikkat çeken yarışmacılarından Bayhan'ın yarışmaya veda ettiği açıklandı. Acun Ilıcalı, ada konseyinde yaptığı açıklamada Bayhan’ın sağlık durumunun Survivor şartlarına uygun olmadığını belirterek yarışmaya devam edemeyeceğini duyurdu.

Ilıcalı yaptığı açıklamada, “Burada yeniden bir düşüş, kaza olabilir. Böyle bir şeyi riske etmek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Survivor Bayhan elendi mi, neden? Sağlık durumu açıklandı

SURVİVOR BAYHAN NEDEN ELENDİ?

Bayhan, geçen hafta oyun sırasında düşerek burnunda kırık oluşan yarışmacı ilk müdahalenin ardından yarışmaya devam etmişti. Ancak ilerleyen günlerde burnunda yeniden başlayan kanama sonrası sağlık durumu ciddileşti ve hastaneye kaldırıldı.

Doktorların yaptığı değerlendirmelerde Bayhan’ın ciddi kan kaybı yaşadığı ve bir süre gözlem altında tutulması gerektiği belirtildi. Acun Ilıcalı da ada konseyinde yaptığı açıklamada, yeniden yaşanabilecek bir düşüş veya darbenin büyük risk oluşturabileceğini söyledi. İstanbul’daki doktorlardan gelen raporların ardından Bayhan’ın Survivor’a devam etmemesi yönünde karar verildiği açıklandı.

BAYHAN'IN SAĞLIK DURUMU

Survivor’da yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat edilen Bayhan’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yarışmacının burnundaki kırık nedeniyle küçük bir operasyon geçirdiği ve tedavisinin doktor kontrolünde sürdüğü öğrenildi.

Yaklaşık bir haftadır gözetim altında tutulan yarışmacının genel sağlık durumunun stabil olduğu ancak Survivor’ın ağır ada koşullarının risk oluşturduğu ifade edildi. Doktor heyeti tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Bayhan’ın yarışmaya devam etmesinin uygun olmadığı kararı alındı.

