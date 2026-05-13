Yedek subay, yedek astsubay adayları ile er statüsündeki yükümlüler, Ağustos 2026 askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi araştırıyor. MSB Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuru sonrası askerlik yerleri sorgulama ekranı yeniden gündeme geldi.

2026 AĞUSTOS ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Milli Savunma Bakanlığı’nın duyurusuna göre Ağustos 2026 sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Yükümlüler askerlik yerlerini e-Devlet sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

Ağustos celbinde silahaltına alınmak isteyen adayların ise 31 Mayıs 2026 tarihine kadar yoklama, askerlik hizmet tercihi ve celp tercih işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Sevk tarihleri ise 1. grup için 6 Ağustos, 2. grup için 3 Eylül, 3. grup için 1 Ekim 2026 olarak açıklandı.

2026 AĞUSTOS ASKERLİK YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Askerlik yerleri e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sorgulanabilecek. Yükümlüler sınıflandırma sonuç ekranından birlik bilgileri ve sevk tarihlerini öğrenebilecek.

Sevk belgeleri de yine e-Devlet ve askerlik şubeleri üzerinden alınabilecek. Birinci gruptakiler sonuçların açıklanmasının ardından, diğer gruplar ise sevk tarihinden 10 gün önce belgelerini görüntüleyebilecek.

