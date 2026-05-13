Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel felaketinin oluşturduğu hasarın boyutu günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. Çok sayıda araç sokaklarda takla atmış halde bulunurken, birçok iş yeri ise kullanılamaz hale geldi. İlçe genelinde bugün okullar da tatil edildi.

Samsun'un Havza ilçesinde kuvvetli yağış sonrası taşan Hacı Osman Deresi, ilçe merkezinde hayatı felç etti.

Samsun Havza'da selin faturası ağır oldu! Okullar da tatil... Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

HASAR SABAH SAATLERİNDE NET GÖRÜLDÜ

Cumhuriyet Meydanı çevresi başta olmak üzere Çay ve Bahçelievler mahallelerinde selin verdiği hasar sabah saatlerinde bariz bir şekilde görüldü. Dron kayıtlarında sel sularının sürüklediği araçların çamura gömüldüğü, bazı otomobillerin ise devrilerek hurdaya döndüğü görüldü.

BAZI İŞ YERLERİ KULLANILAMAZ HALDE

Sel nedeniyle çok sayıda iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, çamur ve balçıkla kaplanan dükkanlarda esnaf sabahın erken saatlerinden itibaren temizlik çalışmalarına başladı. Kullanılamaz hale gelen iş yerlerinde zarar tespit çalışmaları devam ederken, vatandaşlar yaşanan felaketin şokunu yaşıyor.

Bölgeye sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve ilçe belediyesi ekipleri tarafından su tahliye ve temizlik çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Yetkililer, selin etkili olduğu alanlarda hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

OKULLAR TATİL

Öte yandan Samsun Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda Havza ilçesi genelinde okullar 13 Mayıs Çarşamba günü tatil edildi.

