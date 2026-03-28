Anadolu Ajansı
İran’da yeni saldırı dalgası! Tahran’da üniversite hedef alındı
ABD-İsrail saldırıları altındaki Tahran’da İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin vurulduğu bildirildi. Can kaybı ve maddi hasara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Mehr Haber Ajansı'na göre ABD-İsrail saldırıları altındaki Tahran'da İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi hedef alındı.
- Tahran'daki üniversiteye saldırı düzenlendi.
- Can ve mal kaybına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
- İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırılar düzenledikleri İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu.
- Nükleer teknoloji alanında bilimsel çalışmaların yapıldığı üniversitenin Elektrik Mühendisliği Fakültesi öğretim üyesi Dr. Said Şemkadri, 23 Mart'taki ABD-İsrail saldırılarında evinin hedef alınması sonucu ölmüştü.
KAYIPLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA YOK
NELER OLDU?
