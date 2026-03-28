TBMM’deki Terörsüz Türkiye Komisyonunun raporunu tamamlaması ile birlikte mart sonu veya nisan başında sürece ilişkin çerçeve yasanın çıkarılması planlanıyordu. Ancak İran’daki savaş, Kuzey Irak’taki PKK’nın silah bırakma sürecini olumsuz etkiledi.

AK Parti kaynakları, "Savaş sebebiyle silah bırakma konusunda yavaşlama olunca, hukuki süreçle ilgili takvim sarkacak gibi görünüyor. Şu anda hedefimiz Meclis temmuzda tatile girmeden bu kanunları çıkarmak" dedi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Terörsüz Türkiye için hukuki süreç başlıyor: Örgüt üyeleri dört kategoriye ayrılacak

“BAŞLADIĞIMIZ İŞİ BİTİRECEĞİZ”

TBMM’de yapılacak çalışmalar konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da bir sunum yapıldığı belirtildi. Erdoğan, ‘Başladığımız işi bitireceğiz’ diyerek, kurmaylarına gerekli çalışmalara başlanması talimatı verdi.

‘TEYİT VE TESPİT’ SÜRECİ OLUMLU

Güvenlik bürokrasinin bazı AK Parti kurmayları ile yaptığı değerlendirmelerde “Suriye’de işler Türkiye’nin istediği şekilde ilerliyor. Entegrasyon süreci olumlu.Teyit ve tespit dediğimiz eşik Suriye’de sağlanmış görünüyor. Türkiye içinde de bu örgütle ilgili ilkesel eşik aşıldı” bilgisi verildi. Irak cephesinde ise PKK’nın silah bırakması konusunda bir ilerleme sağlanamadığına dikkat çeken güvenlik kaynakları “Hakurk, Gabar ve Kandil’in çoktan boşaltılması gerekiyordu. Ancak İran’da yaşananlar sebebiyle silah bırakma süreci durma noktasına geldi. Örgüt şu anda İran bir çıkış limanı olabilir mi ona bakıyor. İran’ı bir fırsat olarak görüyor” diye konuştu.

KANUN İÇİN SAHADA TEMİZLİK ŞART

AK Parti kurmayları, hem Meclis’in raporunda hem de kendi raporlarında, silah bırakma sürecinin teyit ve tespitini ‘ilkesel eşik’ olarak değerlendirdiklerini hatırlatarak, “Kanun çıkarmak mesele değil. Mesele uygulama. Yasa çıkarıp beklersek yine patinaj yapacağız. Sahayı temizlemek gerekiyor. Aksi hâlde anlamı yok. Toplumda güvensizliğe yol açmamak lazım” görüşü dile getirildi.

HUKUKÇU HEYET ÇALIŞACAK

Öte yandan hukuki düzenlemeler için AK Parti’de bir komisyon kurulacak. Edinilen bilgilere göre Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül’ün başkanlığında oluşturulacak komisyonda, hukukçu milletvekilleri ile birlikte taslak hazırlanacak. Meclis’te grubu bulunan diğer partilerle de görüşülecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise partiler arasında tıkanma olursa ‘kolaylaştırıcı rol’ üstlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Cevdet Yılmaz’a kanuni süreçler konusunda daha etkin rol üstlenmesi talimatını verdi.



Haberle İlgili Daha Fazlası