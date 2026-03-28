Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ve İsrail’in İran operasyonlarını sert bir dille eleştirerek, Donald Trump’ı gerilimi tırmandırmakla suçladı ve "İran'da rejim değişikliği hedeflerine ulaşacaklarını sanmıyorum" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Frankfurt’ta katıldığı konferansta ABD ve İsrail’in İran stratejisini topa tuttu.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına değinen Merz, "İsrail ve ABD’nin şu anda yaptıklarının gerçekten başarılı olacağına ikna olmuş değilim. Bir strateji olup olmadığı ve bu stratejinin başarılı bir şekilde uygulanıp uygulanmadığı konusunda ciddi şüphelerim var. Bu bakımdan süreç daha uzun sürebilir ve durum muhtemelen düzelmeyecektir" diye konuştu.

Almanya Başbakanı Merz'den ABD ve İsrail'e: Stratejiniz yok, bu hedef gerçekleşmez

"REJİM DEĞİŞİKLİĞİ HEDEFİNE ULAŞAMAYACAK"

Başbakan Merz, "Her gün bu savaşın bir gün sona ereceğini umuyorum ancak şu anda Amerikalılar ve İsrailliler bu çatışmanın içine her geçen gün daha da batıyorlar ve bana kalırsa bir stratejileri yok. En azından şu ana kadar bir şey duymadım. Hiçbir stratejileri yok. Öncelikle şunu soralım; aslında ne istiyorlar? Hedef gerçekten rejim değişikliği mi? Eğer hedef buysa, bunu başaracaklarını sanmıyorum. Bu tür hedefler büyük ölçüde ters gitti ve çoğu zaman işe yaramadı. Afganistan'da 20 yıl sürdü ve rejim değişikliği olmadı" ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Merz'den ABD ve İsrail'e: Stratejiniz yok, bu hedef gerçekleşmez

"TRUMP GERİLİMİ TIRMANDIRIYOR"

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran savaşına ilişkin izlediği yolu ve açıklamalarını da eleştiren Merz, "Trump’ın şu anda yaptığı şey gerilimi azaltmak ve barışçıl bir çözüme ulaşma girişimi değil, belirsiz bir sonuçla sona erecek gerilimi tırmandırmak. Bu tırmanan gerilim sadece doğrudan etkilenenler için değil, hepimiz için bir tehdit" dedi.

