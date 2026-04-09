Avrupa'ya seyahat planlayan milyonlarca kişi için yeni bir dönem başlıyor. Avrupa Birliği'nin sınır yönetimini dijitalleştirmeyi hedefleyen Giriş-Çıkış Sistemi (EES), 10 Nisan 2026 itibarıyla tüm Schengen bölgesinde tamamen uygulanacak.

EES Avrupa Birliği üyesi olmayan ülke vatandaşlarının Schengen bölgesine giriş ve çıkışlarını elektronik ortamda kaydeden yeni nesil bir sınır kontrol sistemi olarak uygulanmaya başladı. Bazı bölgelerde uygulanan EES sisteminin tam anlamıyla başlamasına son bir gün kaldı. Peki, EES nedir, Schengen bölgesine giriş ve çıkış nasıl yapılır? Kimler EES sisteminden etkilenecek? Hangi ülkelere EES ile girilecek?

Avrupa giriş-çıkış sistemi başlıyor! EES nedir, Schengen bölgesine giriş ve çıkış nasıl yapılır?

AVRUPA GİRİŞ ÇIKIŞ SİSTEMİ YARIN BAŞLIYOR!

Avrupa Birliği’nin sınır güvenliğini dijital ortama taşıyan Giriş-Çıkış Sistemi (EES) yarın itibarıyla tamamen devreye giriyor. Yeni uygulamayla birlikte Schengen bölgesine yapılan giriş ve çıkışlarda pasaportlara damga vurulması sona erecek, tüm işlemler elektronik kayıt üzerinden yürütülecek.

Avrupa giriş-çıkış sistemi başlıyor! EES nedir, Schengen bölgesine giriş ve çıkış nasıl yapılır?

Sistem şimdilik yoğun seyahat dönemlerinde bazı gecikmelere yol açabilirken uzun vadede daha güvenli ve hızlı bir geçiş süreci için zemin hazırlıyor.

Avrupa giriş-çıkış sistemi başlıyor! EES nedir, Schengen bölgesine giriş ve çıkış nasıl yapılır?

EES NEDİR, SCHENGEN BÖLGESİNE GİRİŞ VE ÇIKIŞ NASIL YAPILIR?

EES Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden gelen yolcuların sınır geçişlerini dijital olarak kayıt altına alan bir sistem olarak uygulanacak. Yolcuların pasaport bilgileriyle birlikte yüz görüntüleri ve parmak izleri sisteme kaydedilecek.

Avrupa giriş-çıkış sistemi başlıyor! EES nedir, Schengen bölgesine giriş ve çıkış nasıl yapılır?

Schengen bölgesine girişte ilk kez kayıt yaptıran kişilerden biyometrik veriler alınacak, sonraki girişlerde ise alınan veriler doğrulanarak işlemler daha kısa sürede tamamlanacak. Biyometrik pasaportu olan yolcular bazı noktalarda self-servis sistemleri kullanabilecek, diğer yolcular ise sınır görevlileri aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirecek.





Avrupa giriş-çıkış sistemi başlıyor! EES nedir, Schengen bölgesine giriş ve çıkış nasıl yapılır?

EES KİMLERİ ETKİLEYECEK?

EES sistemi Schengen bölgesine kısa süreli seyahat eden ve Avrupa Birliği vatandaşı olmayan kişileri etkileyecek. Turistik ya da iş amaçlı seyahat eden ve vize muafiyeti bulunan yolcular da uygulamaya dahil ediliyor.

AB ve Schengen ülkesi vatandaşları ile bu ülkelerde oturma izni bulunan kişiler sistem dışında tutuluyor. Ayrıca bazı özel statüdeki yolcular ve görevli personeller için de muafiyet uygulanacak.

Avrupa giriş-çıkış sistemi başlıyor! EES nedir, Schengen bölgesine giriş ve çıkış nasıl yapılır?

EES'Yİ HANGİ ÜLKELER UYGULAYACAK?

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve İsviçre EES sistemini uygulayacak.



Haberle İlgili Daha Fazlası