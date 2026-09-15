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Reklam anlaşmasından 200 milyon TL mi aldı? Seda Sayan ilk defa konuştu

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Reklam anlaşmasından 200 milyon TL mi aldı? Seda Sayan ilk defa konuştu

Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, dört farklı markayla toplam 200 milyon TL'lik reklam anlaşması yaptığı yönündeki iddialara cevap verdi. İstanbul'daki konseri öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Sayan, konuşulan rakamların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

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Geçtiğimiz günlerde Seda Sayan'ın dört ayrı markayla birer yıllık reklam anlaşması yaptığı ve her birinden 50 milyon TL olmak üzere toplam 200 milyon TL kazanacağı iddia edilmişti.

İDDİALARI YALANLADI

İstanbul'da konser veren Seda Sayan, sahne öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Muhabirlerin 200 milyon TL'lik reklam anlaşmasını sorması üzerine Sayan, ortaya atılan rakamın doğru olmadığını belirterek dört ayrı reklam anlaşması yaptığı iddiasını reddetti.

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"NEREDE O RAKAMLAR?"

Sayan, iddialara ilişkin "Yok, alakası yok. Öyle 4 reklam falan da yok. O fiyatlarla gerçekten alakası yok. Beni tanıyorsunuz, biliyorsunuz; kazandığım zamanlar vergi rekortmeni olmuş bir isim olduğum için... Kazanıyorum, vergimi veriyorum ama gerçekten çok abartılı. Nerede o rakamlar?" dedi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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