Torba yasa görüşmeleri sırasında milletvekilleri “Seda Sayan’ın 150 taksi plakası” olduğu iddiasını sordu. Taksiciler Esnaf Odası Başkanı “Bu, sosyal medya bilgisi. Gerçek kişiler sadece bir taksi alabilir” dedi.

HABER MERKEZİ/ ANKARA- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen torba yasa teklifinde, taksi, dolmuş, minibüs ve servis aracı işletmecilerinin ticari plakalarını sattıklarında elde ettikleri kazançların gelir vergisi ve KDV’den muaf tutulmasını öngören düzenleme dikkat çekti.

Düzenleme komisyonda tartışmalara sebep olurken, bazı milletvekilleri çok sayıda plakaya sahip kişilerin avantaj sağlayacağını savundu.

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Dalcı: Seda Sayan’ın 150 taksisi var iddiası doğru değil

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“SOSYAL MEDYA YALANI”

Tartışmalar sırasında komisyonda “Seda Sayan’ın 150 taksi plakası olduğu” iddiası gündeme geldi. Bu iddia üzerine İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı açıklama yaptı.

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Dalcı: Seda Sayan’ın 150 taksisi var iddiası doğru değil

Dalcı, yürürlükteki mevzuata göre gerçek kişilerin yalnızca bir taksi sahibi olabileceğini belirterek, sanatçıların çok sayıda plakaya sahip olduğu yönündeki söylemlerin sosyal medya kaynaklı olduğunu ifade etti. “Sanatçıların plakaları var iddiası sosyal medya bilgisi. Bu kesinlikle doğru değil” dedi.

Milletvekilleri, vergi istisnasının özellikle çok sayıda ticari plakaya sahip kişiler açısından adaletsiz olacağını savunurken, düzenlemenin küçük esnaf ile büyük yatırımcı arasında fark oluşturacağı görüşü öne çıktı.

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Dalcı: Seda Sayan’ın 150 taksisi var iddiası doğru değil

Öte yandan aynı torba teklif kapsamında yer alan ve Basın İlan Kurumunun basın kuruluşlarına ilan kesme yetkisini genişleten düzenleme ise gelen tepkiler sonrası teklif metninden çıkarıldı. Ancak komisyondaki tartışmaların en dikkat çeken başlıklarından biri, Seda Sayan üzerinden gündeme gelen taksi plakası polemiği oldu.

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