TOKİ’den ev sahibi olmak isteyen orta gelir grubuna müjde geldi. Bakan Murat Kurum’un duyurduğu, 64 ilde satışa sunulacak yaklaşık 20 bin sosyal konut projesinde başvurular 15 Haziran’da başlıyor. Ankara Sincan’da ilk kez görüntülenen depreme dayanıklı, tünel kalıp sistemli ve 3 ayrı ödeme seçeneği sunan örnek daireler, modern detayları ve uygun taksit avantajlarıyla dikkat çekiyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ev sahibi olmak isteyen orta gelir grubundaki vatandaşları heyecanlandıran dev projede ilk somut adımı attı.

Bakan Murat Kurum'un müjdesini verdiği ve tam 64 ilde eş zamanlı olarak hayata geçirilecek yaklaşık 20 bin sosyal konut projesi için geri sayım resmen başladı.

Bu kapsamda, Sincan'ın Yenipeçenek Mahallesi'nde 2+1 olarak inşa edilen örnek konutları görüntülendi.

Aylık 18 bin liradan başlayan taksitlerle 20 bin yeni konut! Örnek daireden ilk kareler geldi

DEPREME DAYANIKLI TÜNEL KALIP SİSTEM

Depreme dayanıklı, tünel kalıp sistemiyle inşa edilen örnek konutlar, ısı, ses ve su yalıtımlı olarak tasarlandı.

Aylık 18 bin liradan başlayan taksitlerle 20 bin yeni konut! Örnek daireden ilk kareler geldi

Salon, çocuk odası, yatak odası, kiler dolabı ve duşa kabin gibi detayların dikkati çektiği örnek dairelerde mutfak ayrı olarak inşa edildi.

Aylık 18 bin liradan başlayan taksitlerle 20 bin yeni konut! Örnek daireden ilk kareler geldi

Konutların çevresine oturma alanları, çocuk oyun parkları ve otopark gibi sosyal donatılar da yapılacak.

Aylık 18 bin liradan başlayan taksitlerle 20 bin yeni konut! Örnek daireden ilk kareler geldi

3 AYRI ÖDEME MODELİ VAR

TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı konutlar, 2+1 ve 3+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun olarak tasarlanıyor.

Aylık 18 bin liradan başlayan taksitlerle 20 bin yeni konut! Örnek daireden ilk kareler geldi

Konutlarda üç farklı ödeme modeli uygulanacak. Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlarken, aylık taksitler yaklaşık 18 bin liradan başlayacak.

Aylık 18 bin liradan başlayan taksitlerle 20 bin yeni konut! Örnek daireden ilk kareler geldi

Peşin ödeme yapanlara yüzde 25, yüzde 50 peşin ödeme yapanlara ise yüzde 8 indirim imkanı sağlanacak.

Aylık 18 bin liradan başlayan taksitlerle 20 bin yeni konut! Örnek daireden ilk kareler geldi

Ayrıca 72 aya kadar vade seçeneği sunulacak.

Aylık 18 bin liradan başlayan taksitlerle 20 bin yeni konut! Örnek daireden ilk kareler geldi

Ankara'da 2+1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlarla ve 21 bin 400 lira taksitle, 3+1 konutlar ise 3 milyon 300 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Aylık 18 bin liradan başlayan taksitlerle 20 bin yeni konut! Örnek daireden ilk kareler geldi

BAŞVURU TARİHİ 15 HAZİRAN

Bursa'da 2+1 konutlar 3 milyon 300 bin lira, 3+1 konutlar 3 milyon 900 bin lira, Hatay'da konutlar 3 milyon 200 bin lira, Konya'da ise 2+1 konutlar 2 milyon 900 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkarılacak.

Aylık 18 bin liradan başlayan taksitlerle 20 bin yeni konut! Örnek daireden ilk kareler geldi

Başvurular, 15 Haziran'da başlayacak, satışlar ise 17 Temmuz'a kadar devam edecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası