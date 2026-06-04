Aylık 18 bin liradan başlayan taksitlerle 20 bin yeni konut! Örnek daireden ilk kareler geldi
TOKİ’den ev sahibi olmak isteyen orta gelir grubuna müjde geldi. Bakan Murat Kurum’un duyurduğu, 64 ilde satışa sunulacak yaklaşık 20 bin sosyal konut projesinde başvurular 15 Haziran’da başlıyor. Ankara Sincan’da ilk kez görüntülenen depreme dayanıklı, tünel kalıp sistemli ve 3 ayrı ödeme seçeneği sunan örnek daireler, modern detayları ve uygun taksit avantajlarıyla dikkat çekiyor.
- Proje kapsamında Sincan'da 2+1 örnek konutlar inşa edildi.
- Konutlar, depreme dayanıklı tünel kalıp sistemiyle, ısı, ses ve su yalıtımlı olarak tasarlandı.
- Projede 2+1 ve 3+1 konut tipleri bulunacak, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun olarak tasarlanacak.
- Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlayacak ve üç farklı ödeme modeli uygulanacak.
- Başvurular 15 Haziran'da başlayacak ve 17 Temmuz'a kadar sürecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ev sahibi olmak isteyen orta gelir grubundaki vatandaşları heyecanlandıran dev projede ilk somut adımı attı.
Bakan Murat Kurum'un müjdesini verdiği ve tam 64 ilde eş zamanlı olarak hayata geçirilecek yaklaşık 20 bin sosyal konut projesi için geri sayım resmen başladı.
TOKİ 20 bin konut fiyatları ne kadar, hangi illerde yapılacak? Murat Kurum 64 ilde 20 bin konut projesini duyurdu
Bu kapsamda, Sincan'ın Yenipeçenek Mahallesi'nde 2+1 olarak inşa edilen örnek konutları görüntülendi.
DEPREME DAYANIKLI TÜNEL KALIP SİSTEM
Depreme dayanıklı, tünel kalıp sistemiyle inşa edilen örnek konutlar, ısı, ses ve su yalıtımlı olarak tasarlandı.
Salon, çocuk odası, yatak odası, kiler dolabı ve duşa kabin gibi detayların dikkati çektiği örnek dairelerde mutfak ayrı olarak inşa edildi.
Konutların çevresine oturma alanları, çocuk oyun parkları ve otopark gibi sosyal donatılar da yapılacak.
3 AYRI ÖDEME MODELİ VAR
TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı konutlar, 2+1 ve 3+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun olarak tasarlanıyor.
Konutlarda üç farklı ödeme modeli uygulanacak. Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlarken, aylık taksitler yaklaşık 18 bin liradan başlayacak.
Peşin ödeme yapanlara yüzde 25, yüzde 50 peşin ödeme yapanlara ise yüzde 8 indirim imkanı sağlanacak.
Ayrıca 72 aya kadar vade seçeneği sunulacak.
Ankara'da 2+1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlarla ve 21 bin 400 lira taksitle, 3+1 konutlar ise 3 milyon 300 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
BAŞVURU TARİHİ 15 HAZİRAN
Bursa'da 2+1 konutlar 3 milyon 300 bin lira, 3+1 konutlar 3 milyon 900 bin lira, Hatay'da konutlar 3 milyon 200 bin lira, Konya'da ise 2+1 konutlar 2 milyon 900 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkarılacak.
Başvurular, 15 Haziran'da başlayacak, satışlar ise 17 Temmuz'a kadar devam edecek.