Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşın beklediği yeni konut kampanyasının detayları belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ tarafından yürütülecek yeni projeyle 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun satışa sunulacağını açıkladı. Orta gelir grubuna yönelik hazırlanan projede, 2+1 ve 3+1 daireler kurasız şekilde satışa çıkarılacak. Açıklamanın ardından ''TOKİ 20 bin konut fiyatları ne kadar, hangi illerde yapılacak?'' soruları araştırılmaya başlandı.

TOKİ 20 bin konut fiyatları ne kadar, hangi illerde yapılacak merak edilirken TOKİ tarafından hayata geçirilen kampanya kapsamında konutlar açık satış yöntemiyle vatandaşlara sunulacak. Kura çekimi yapılmayacak, şartları taşıyan vatandaşlar doğrudan başvuru yapabilecek. İşte, 64 ilde 20 bin konut projesine dair detaylar...

TOKİ 20 bin konut fiyatları ne kadar, hangi illerde yapılacak? Murat Kurum 64 ilde 20 bin konut projesini duyurdu

TOKİ 20 BİN KONUT FİYATLARI NE KADAR, HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan yeni TOKİ kampanyası kapsamında yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak. 64 ili kapsayan projede, orta gelir grubuna yönelik 2+1 ve 3+1 daireler kurasız açık satış yöntemiyle vatandaşlarla buluşturulacak.

Konut fiyatları şehirlere ve daire büyüklüklerine göre değişiklik gösterecek. Açıklanan bilgilere göre 2+1 dairelerin fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlayıp 5 milyon 400 bin liraya kadar çıkabilecek. 3+1 konutlarda ise fiyatlar 2 milyon 700 bin liradan başlayarak 6 milyon 200 bin liraya kadar ulaşabilecek.

TOKİ 20 bin konut fiyatları ne kadar, hangi illerde yapılacak? Murat Kurum 64 ilde 20 bin konut projesini duyurdu

En fazla konutun satışa sunulacağı iller arasında Bursa, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya yer alıyor. Satışların ise toplam 64 ilde gerçekleştirileceği belirtildi.

Kampanyaya dahil edilen konutların bir kısmı hemen teslim edilecek, diğer projelerde ise teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren en fazla 48 ay olacak.

TOKİ 20 bin konut fiyatları ne kadar, hangi illerde yapılacak? Murat Kurum 64 ilde 20 bin konut projesini duyurdu

TOKİ KİRALIK KONUT PROJESİ DUYURULDU

Bakan Murat Kurum, konut satış kampanyasının yanı sıra İstanbul için yeni bir kiralık konut modeli üzerinde çalışıldığını da duyurdu. Proje kapsamında Anadolu ve Avrupa yakasında toplam 15 bin kiralık konutun vatandaşların kullanımına sunulması planlanıyor.

İlk teslimlerin Eylül ayında yapılması hedeflenen projede sosyal konut mantığına benzer bir sistem uygulanacak. Dar gelirli aileler, sosyal yardım alan vatandaşlar, emekliler ve kamu çalışanları için çeşitli kontenjanların oluşturulması planlanıyor.

Yeni modelde kiracılar belirlenen süre boyunca konutlarda oturabilecek. Üç yıllık kullanım süresinin ardından aynı konutlar yine benzer şartlarla başka hak sahiplerine tahsis edilecek.

TOKİ 20 bin konut fiyatları ne kadar, hangi illerde yapılacak? Murat Kurum 64 ilde 20 bin konut projesini duyurdu

TOKİ 20 BİN KONUT ÖDEME SEÇENEKLERİ NELER?

TOKİ tarafından satışa çıkarılacak konutlar için vatandaşlara üç farklı ödeme modeli sunulacak. İlk seçenekte konutu peşin satın almak isteyenler için yüzde 25 oranında indirim uygulanacak.

İkinci modelde alıcılar konut bedelinin yüzde 50'sini peşin ödeyerek kalan tutarı 72 ay vadeyle ödeme imkanına sahip olacak ve yüzde 8 indirim uygulanacak.

Üçüncü seçenekte ise yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme sırasında, diğer yarısı ise bir yıl sonra ödenecek. Kalan konut bedeli için de 60 aya kadar vade imkanı sağlanacak.

TOKİ 20 bin konut fiyatları ne kadar, hangi illerde yapılacak? Murat Kurum 64 ilde 20 bin konut projesini duyurdu

TOKİ 20 BİN KONUT SATIŞ TARİHLERİ

Konut satışları 15 Haziran - 17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla satışlar gerçekleştirilecek.

Vatandaşlar konutların satış fiyatı ve koşulları ile ilgili banka şubelerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfasından (www.toki.gov.tr) ve 444 86 54 numaralı hattan bilgi alabilecek.

TOKİ 20 bin konut fiyatları ne kadar, hangi illerde yapılacak? Murat Kurum 64 ilde 20 bin konut projesini duyurdu

TOKİ 20 BİN KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

Kampanyaya başvurmak isteyen vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş bulunması ve kendisi ya da eşinin üzerine kayıtlı bir konutunun olmaması gerekiyor.

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