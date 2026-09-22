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Ekonomi

BİST 100’de 27 şirket değişikliği! Yeni listeyi Borsa İstanbul açıkladı

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Piyasalar tarafından dikkatle beklenen ve 2026 yılının dördüncü çeyreğinde geçerli olacak endeks değişiklikleri Borsa İstanbul A.Ş. tarafından açıklandı. Buna göre 1 Ekim-31 Aralık 2026 döneminde BİST 100 endeksinde 27 şirket değişikliğine gidildi. BİST 30 Endeksine ise Destek Finans Faktoring yerine TR Anadolu Metal Madencilik dahil edildi.

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Ömer Faruk Bingöl
ÖMER FARUK BİNGÖL

Piyasalarda yeni haftada da bazı yatırım fonlarındaki süreç odak noktasında olurken; Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde %0,40 prim yaptı ve 13.337,69 seviyesinden kapanış yaptı. Endeks, günün ilk yarısında 12.895,81 seviyesine kadar gerilese de öğleden sonra gelen alımların da etkisiyle yeniden 13 bin üzerine yöneldi ve günü pozitif tamamladı. Bu arada bankacılık endeksinde dünkü yükseliş %1,9 olarak gerçekleşti ve XBANK, endeksten pozitif ayrıştı.

ENDEKS DEĞİŞİKLİKLERİ AÇIKLANDI

Bu arada Borsa İstanbul A.Ş. piyasalar tarafından dikkatle beklenen ve 2026 yılının dördüncü çeyreğinde geçerli olacak endeks değişikliklerini açıkladı. Buna göre 1 Ekim 2026-31 Aralık 2026 dönemini kapsayan dönemde Destek Finans Faktoring BİST 30 Endeksi dışında kalırken, yerine TR Anadolu Metal Madencilik dahil edildi.

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BİST 100’E ALINAN ŞİRKETLER

Yapılan revizyonla birlikte Anadolu Grubu Holding, Ahlatcı Doğal Gaz, Akçansa, Akfen Yenilenebilir Enerji, Albaraka Türk, Anadolu Hayat Emeklilik, Aygaz, 1000 Yatırımlar Holding, Eczacıbaşı Yatırım, Ege Endüstri, Ege Gübre, IC Enterra Yenilenebilir Enerji, Global Yatırım Holding, Galata Wind Enerji, İskenderun Demir Çelik, Karsan Otomotiv, Katmerciler Ekipman, Kocaer Çelik, Kordsa Teknik Tekstil, Limak Doğu Anadolu Çimento, Rönesans Gayrimenkul Yatırım, Reysaş Lojistik, Sinpaş GYO, TAB Gıda, Kıraç Galvaniz, Torunlar GYO ve Türk Traktör BİST 100 endeksine dahil edildi.

BİST 100’DEN ÇIKARILAN ŞİRKETLER

Buna karşılık Balsu Gıda, Batıçim Çimento, DAP Gayrimenkul, Destek Finans Faktoring, Efor Yatırım, Esenboğa Elektrik, Europower Enerji, Gen İlaç, Girişim Elektrik Sanayi, Grainturk Holding, Galatasaray Sportif, Işıklar Enerji Yapı Holding, İzdemir Enerji, Kiler Holding, Katılımevim Tasarruf Finansman, Kuyas Yatırım, Margün Enerji, Mia Teknoloji, Odine Teknoloji, Pasifik Eurasia Lojistik, Pasifik Teknoloji, Pasifik GYO, Qua Granite Hayal Yapı, Ral Yatırım Holding, Reeder Teknoloji, Sarkuysan ve Şekerbank BİST 100 endeksinden çıkarıldı.

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BORSADA BEKLENTİLER

Kuveyt Türk Yatırım tarafından paylaşılan analizde “Fon portföylerinde bulunan hisse senetleri ve diğer finansal varlıkların satışında yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşullarının gözetilecek olması, satışların zamana yayılabileceğine işaret ediyor. Önümüzdeki dönemde de fon kaynaklı satışların seyri, tasfiye işlemlerinin piyasa derinliği üzerindeki etkisi ve düzenleyici kurumlardan gelebilecek yeni adımlar BİST'in kısa vadeli yönü açısından belirleyici olacaktır. Teknik açıdan, 13.000 ve 12.800 seviyelerini destek noktaları olarak izliyoruz. Yukarı yönlü tepki hareketlerinde ise 13.500 ve 13.800 seviyelerini direnç olarak takip ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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