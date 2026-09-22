İstanbul'un tarihi simgesi önünde skandal! Testereyle kesip gitti

İstanbul Fatih’te dükkanın önünü kapattığı iddia edilen ağaç, bir şahıs tarafından testereyle kesildi. Şaşkınlığa neden olan anlar güvenlik kamerasıyla da kayıt altına alındı.

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11 Eylül’de Fatih Nuruosmaniye Caddesi’nde iddiaya göre bir kişi, iş yerinin önünü kapattığı gerekçesiyle gece saatlerinde ağacı testereyle kesti. Şüphelinin ağacı kestiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

TESTEREYLE KESMİŞ

Görüntülerde, kişinin testereyle ağacın gövdesini kestiği görüldü. Sabah saatlerinde ağacın yerinde olmadığını görenler durumu belediye ekiplerine bildirdi.

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"BİZİM DÜKKANIMIZI RAHATSIZ EDEN BİR DURUM YOKTU"

Sabah geldiklerinde ağacın olmadığını fark eden çevre esnafı Emir Tülay, "İlk geldiklerinde ağaç eskidiği için fidan olarak yeni bir ağaç diktiler. Ertesi gün geldiğimiz de o fidan olan ağaçta yoktu. Bir sabah geldik, ağacı kaldırmışlardı. Biz de merak ettik. Elinde testereyle ağacı kesiyor anladığımız kadarıyla. Bizim durumdan hiçbir şekilde haberimiz yoktu. Bizim dükkanın önünü kapattığı gibi bir durum yok. Bizim dükkanı rahatsız eden de bir şey yok. Sadece sabah geldiğimiz de dikilen fidan da yerinde yoktu. Biz de çok üzüldük" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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