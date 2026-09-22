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Ekonomi

Türkiye'nin dört bir yanından Muş'a geldiler: 700 ton bal elde edildi

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Türkiye'nin önemli bal üretim merkezlerinden biri olan Muş'ta, 710 arıcının 290 bin kovanda gerçekleştirdiği üretimde yaklaşık 700 ton bal elde edildi. Başta Ordu ve Muğla olmak üzere Diyarbakır, Şanlıurfa ve çevre illerden Muş'a gelen yaklaşık 710 arıcı, hasat sonrası bölgeden ayrılmaya başladı.

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Muş'ta bal hasadı tamamlanırken, kentteki yaklaşık 290 bin kovandan 700 tona yakın bal elde edildi. Başta Ordu ve Muğla olmak üzere Diyarbakır, Şanlıurfa ve çevre illerden Muş'a gelen yaklaşık 710 arıcı, yaz sezonu boyunca Muş Ovası'na bıraktıkları kovanlarında bal hasadı yaptı.

Sezonun tamamlanmasıyla birlikte arıcılar kovanlarını bölgeden götürmeye başladı. Muş'ta gelecek sezon da arıcıların bölgeye gelmesi bekleniyor.

Türkiyenin dört bir yanından Muşa geldiler: 700 ton bal elde edildi
Başlık ResmiTürkiyenin dört bir yanından Muşa geldiler: 700 ton bal elde edildi

"BU YIL ÇOK GÜZEL BAL ÇIKTI"

Muş'ta hasat sezonunu tamamladıklarını söyleyen Bal Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Şahin Kaya, "Muş Ovası ve Muş dağlarında elde edilen bal gerçekten çok güzel. Bu sene ovamızda yaklaşık 710 arıcı konakladı. Bu yıl çok güzel bal çıktı. 290 bin kovandan yaklaşık 700 ton bal aldık. Daha fazla üretim yapacağız. Allah nasip ederse seneye bu hedefimizi daha da yükselteceğiz." dedi.

Türkiyenin dört bir yanından Muşa geldiler: 700 ton bal elde edildi
Başlık ResmiTürkiyenin dört bir yanından Muşa geldiler: 700 ton bal elde edildi

"MUŞ'UN BALI HER ZAMAN ÇOK KALİTELİDİR"

Kaya, "Muş Ovası'nda gerçekten kaliteli bal üretiyoruz. Geneli organik bal. Muş'un balı her zaman çok kalitelidir. Birlik olarak Muş balını tanıtmak için elimizden geleni yapacağız. Her zaman misafirlerimiz gelsin, ballarımızı görsün ve satsınlar. Memnun kalacaklarına inanıyoruz." dedi.

Türkiyenin dört bir yanından Muşa geldiler: 700 ton bal elde edildi
Başlık ResmiTürkiyenin dört bir yanından Muşa geldiler: 700 ton bal elde edildi

"KIŞLIK HAZIRLIKLARIMIZI YAPIYORUZ"

İl dışından Muş Ovası'na gelen arıcıların kentten memnun ayrıldığını söyleyen Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Hayvancılık ve tarımdan sonra Muş'ta en çok arıcılık yapılıyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü de bize destek oluyor. İnşallah bu destekler daha da artacaktır. Birlik olarak arıcılığı Muş'ta daha da artırmak istiyoruz. Muş'ta çok fazla çiçek ve geven bulunuyor. Hasat dönemi tamamlandı, balımızı çıkardık. Şimdi kışlık hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kış sezonunu geçirmek için arılarımızı Batman, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Hatay'a götürüyoruz. Arıcılarımız kışlık hazırlıklarını yapsınlar, arılarının bakımlarını düzgün şekilde yapsınlar. Birlik olarak her zaman arıcılarımızın yanındayız. Ne gerekirse destek vereceğiz."

Türkiyenin dört bir yanından Muşa geldiler: 700 ton bal elde edildi
Başlık ResmiTürkiyenin dört bir yanından Muşa geldiler: 700 ton bal elde edildi
Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Muş
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