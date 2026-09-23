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KPSS Ön Lisans giriş belgesi ne zaman açıklanacak, sınav yerleri ne zaman belli olur? 2026-KPSS Ön Lisans sınav ve sonuç tarihi

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KPSS Ön Lisans giriş belgesi ne zaman açıklanacak, sınav yerleri ne zaman belli olur? 2026-KPSS Ön Lisans sınav ve sonuç tarihi
Başlık ResmiKPSS Ön Lisans giriş belgesi ne zaman açıklanacak, sınav yerleri ne zaman belli olur

2026-KPSS Ön Lisans sınavına kısa süre kala adayların gözü ÖSYM tarafından yayımlanacak sınava giriş belgelerine çevrildi. 4 Ekim 2026'da gerçekleştirilecek KPSS Ön Lisans için sınav binası ve salon bilgileri henüz açıklanmadı. Adaylar ise KPSS Ön Lisans giriş belgesi ne zaman açıklanacak, sınav yerleri ne zaman belli olur sorusunu gündeme taşıdı.

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KPSS Ön Lisans giriş belgesi ne zaman açıklanacak, sınav yerleri ne zaman belli olur soruları sınava az bir zaman kala adayların gündemine yerleşti. Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte adaylar sınav sonuç tarihini de araştırmaya başladı. İşte, 2026-KPSS Ön Lisans sınav ve sonuç tarihi...

KPSS Ön Lisans giriş belgesi ne zaman açıklanacak, sınav yerleri ne zaman belli olur? 2026-KPSS Ön Lisans sınav ve sonuç tarihi
Başlık ResmiKPSS Ön Lisans giriş belgesi ne zaman açıklanacak, sınav yerleri ne zaman belli olur? 2026-KPSS Ön Lisans sınav ve sonuç tarihi

KPSS ÖN LİSANS GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLUR?

ÖSYM tarafından 2026-KPSS Ön Lisans sınava giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağı henüz belirtilmedi.

2024-KPSS Ön Lisans 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanmış, adayların sınava girecekleri yerleri gösteren belgeler ise 22 Ağustos 2024'te erişime açılmıştı. Yani sınava giriş belgeleri, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce adayların kullanımına sunulmuştu.

4 Ekim 2026 tarihinde yapılacak olan 2026-KPSS Ön Lisans sınavının giriş belgelerinin de 24 veya 25 Eylül 2026 civarında açıklanması bekleniyor.

KPSS Ön Lisans giriş belgesi ne zaman açıklanacak, sınav yerleri ne zaman belli olur? 2026-KPSS Ön Lisans sınav ve sonuç tarihi
Başlık ResmiKPSS Ön Lisans giriş belgesi ne zaman açıklanacak, sınav yerleri ne zaman belli olur? 2026-KPSS Ön Lisans sınav ve sonuç tarihi

2026-KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

2026-KPSS Ön Lisans, 4 Ekim 2026 tarihinde saat 10.15'te uygulanacak.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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